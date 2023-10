Disabili ostaggio degli incivili 

Il cammino per la civiltà è costellato di cafoni. La conferma arriva dopo una mattina trascorsa con indosso i panni - scomodi - di un disabile intenzionato a posteggiare la propria vettura nei parcheggi riservati, ma occupati da non aventi diritto. Il bilancio, dopo tre ore trascorse a vagare per la città, è di sette trasgressori, quattro pentiti e un contraffattore. «È umiliante», commenta Walter Basso, dializzato che si è rivolto a un legale e ha presentato due esposti per vedere rispettati i suoi diritti.

Il test

Per misurare il livello di inciviltà si parte da via Campania e attraversano quasi tutti i quartieri. Davanti al distributore c’è una Punto grigia piazzata di traverso e senza contrassegno. Nel marciapiede opposto, dove la doppia fila sembra ormai una consuetudine, i diritti di un signore intento a sistemare la carrozzina della moglie nel cofano, sembrano racchiusi entro le strisce gialle. Oltre ci sono un furgone e tre vetture che lo imprigionano, costringendolo a suonare il clacson. Nella zona di piazza Costituzione sembrano tutti diligenti, non altrettanto in via Sanna Randaccio e in via Pergolesi. «Ci ho messo due minuti, non mi ero accorto fosse un parcheggio per i disabili», si giustifica un parcheggiatore non autorizzato, che si allontana di fretta a bordo di una Bmw. In piazza De Gasperi una C1 blu, priva di contrassegno, staziona davanti agli uffici comunali, poco distante, sul cruscotto di una Citroen Picasso fa bella mostra un banalissimo adesivo raffigurante una carrozzina, privo di numero di autorizzazione e di tutto ciò che prevede la normativa.

Battaglia legale

Problemi che Walter Basso, 56 anni, conosce bene. Tanto che si è rivolto a un avvocato e ha presentato due esposti indirizzati alla direzione generale della Assl e con il medesimo oggetto “Parcheggi dializzati Santissima Trinità”. Sono otto quelli riservati a chi è costretto a recarsi nell’ospedale di via Is Mirrionis per sottoporsi alla terapia, «spesso occupati da non aventi diritto», racconta Basso. «La conseguenza è che io, come altri dializzati, siamo costretti con comprensibili disagi a parcheggiare in prossimità della struttura». Ha messo nero su bianco la sua amarezza e la ribadisce a voce. «È un fatto culturale, che non sono disposto ad accettare. Non parliamo di un capriccio ma di una necessità per chi già si scontra con gli ostacoli che le patologie comportano», osserva. «Non è un problema circoscritto al Santissima Trinità ma una situazione che tocchiamo con mano quasi quotidianamente. E non ho intenzione di assistere in silenzio».

Il fenomeno

«Un fenomeno circoscritto, ma che al di là dei numeri sicuramente va contrastato», commenta Giambattista Marotto, alla guida della Municipale. «Una macchina parcheggiata impropriamente in uno stallo riservato colpisce più della violazione di un divieto di sosta ordinario, anche perché danneggia soggetti fragili per i quali dovrebbe essere naturale avere sensibilità. Le nostre armi sono sanzioni e carroattrezzi, ma basterebbe un po’ di buon senso». Interviene anche Fabrizio Rodin, presidente regionale dell’Anmic, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili: «Il fenomeno esiste, ma per fortuna va ad affievolirsi sempre più», assicura. «Non penso che le multe siano la soluzione, anche se certamente aiutano. Credo sia più utile un approccio culturale, con campagne di sensibilizzazione rivolte anche ai più piccoli, che permettano loro di diventare adulti consapevoli e attenti».

