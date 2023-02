Disabili, la sfida dell’inclusione diventa un film 

Il centro aiuta circa 150 famiglie. Il bisogno e la domanda sono superiori ai servizi esistenti, e non è difficile immaginare quanto sia importante per chi vive un problema del genere, la presenza sul territorio di una struttura specializzata che conta 25 dipendenti: un’équipe professionale essenziale per gestire la disabilità tramite tante attività speciali organizzate ad hoc , tra cui anche un servizio di assistenza domiciliare, e le operazioni di segretariato per beneficiare degli aiuti previsti ai nuclei familiari. La parte burocratica diventa un lavoro vero e proprio, e un inseguimento procedurale che spesso scoraggia i familiari, perché «i tempi per ottenere le agevolazioni sono biblici: circa 6 mesi».

Tutto nasce attorno a Pasquale, un compagno di classe di William Salis affetto da una disabilità cognitiva: «Con lui e altri compagni – racconta Salis – iniziammo a fare teatro portando per le scuole della Sardegna degli spettacoli sull’inclusione. Pasquale, che ha saputo affrontare senza paura la diversità e in realtà è molto più furbo di tanti di noi, era il protagonista».

“Includere si può”: è il motto del Centro diurno “Controvento” di Assemini e il titolo di un documentario in quattro episodi che racconta una realtà nata con l’idea di regalare un sogno e delle opportunità e che lotta ogni giorno contro le barriere imposte dalla società. «La diversità è una sfida che continua a farci crescere», dichiara William Salis, presidente e educatore professionale della cooperativa sociale che dal 2016 garantisce un servizio a carattere inclusivo per persone in condizioni di disabilità, non autosufficienza ed emarginazione sociale.

Il supporto alle famiglie

Dal teatro al mondo del lavoro, a tempo pieno con i diversamente abili: lo scopo è di aiutarli a potenziare le abilità residue e mantenere le autonomie, migliorando la qualità della loro vita, con l’istruzione, la partecipazione sociale e l’inserimento lavorativo. C’è chi raggiunge il diploma, chi ritrova un percorso inclusivo, e chi può realizzare il sogno di trovare un lavoro.

La docuserie

“Includere si può” è anche il titolo di un’opera scritta e diretta da Michele Marescutti che ne ha curato anche la colonna sonora, con le riprese di Federico Branca, e prodotta da Quartourismo. «È un progetto – spiega il regista – dedicato all'inclusione dell'individuo diversamente abile nelle dinamiche dell'ambiente in cui vive, filtrato attraverso la forma della produzione documentaristica. In quattro episodi verranno raccontate la vita e le attività degli utenti del centro diurno. Protagonisti i ragazzi, adulti e anziani con diversi gradi di disabilità, alle prese con attività multidisciplinari, alcune delle quali concorreranno a divulgare il territorio sardo, nonché i primi inserimenti inclusivi nel mondo del lavoro. Senza dimenticare le difficoltà, le gioie, gli amori e le delusioni di una vita che merita inclusione prima ancora della nascita».

L’episodio pilota verrà presentato prossimamente in una serie di manifestazioni di cui almeno una all'estero.

L’inserimento lavorativo

Tra chi partecipa alle attività del Centro alcuni in futuro potranno anche lavorare. Pasquale e Andrea desiderano diventare parrucchieri mentre Erika, appassionata di cucina, vorrebbe lavorare in ambito ristorativo. «Alcuni di loro – dichiara Salis – saranno impegnati a lavorare in una gastronomia inclusiva». Un obiettivo che nasce dalla vita quotidiana degli utenti vivono nel centro. Lo stare insieme per anni, dalle 8,30 alle 18,30, a persone con disabilità e alle loro famiglie, ha portato ad attivare un costante percorso di crescita dell’autonomia: è nella pausa pranzo che gli utenti apparecchiano la tavola e riordinano tutti insieme, caricano la lavastoviglie, spazzano la sala. «Azioni del quotidiano – conclude il presidente di “Controvento” – che fanno del Centro una grande casa comune dove vigono regole con cui tutti devono convivere, condividendole».

