Disabili in sella, il sogno a un passo 

Corsi di equitazione e pet therapy per disabili nel segno dell’inclusione. È il progetto dell’associazione di volontariato “Insieme per un sorriso” che ha deciso di attivare un servizio che a Monserrato manca da sempre. Una determinazione che si scontra con la difficoltà di trovare uno spazio adeguato. Da qui l’appello: «Aiutateci a realizzare questo sogno».

Il progetto

«Ci stiamo informando sulla possibilità di utilizzare l’ippodromo di Cagliari, ma se dovessimo trovare un luogo a Monserrato, sarebbe perfetto», spiega la presidente Francesca Vacca, «l’importante è garantire l’avvio del servizio in tempi brevi. Il progetto è in cantiere da diverso tempo: le persone in carrozzina hanno diritto a fare esperienze nuove, in questo caso a contatto con gli animali, che diano loro un senso di libertà». Nel progetto rientrerà anche la pet therapy: «Valutiamo eventuali convenzioni con l’Anffaas e con le case famiglia. Io stessa ho una figlia disabile che ha fatto un corso di pet therapy e quindi conosco i vantaggi. Inoltre pensiamo di attivare un servizio navetta con assistente a bordo, che vada a prendere e riportare le persone impossibilitate a muoversi autonomamente. Sarebbe un aiuto ulteriore anche per le famiglie che non riuscirebbero a portare i propri familiari a seguire i corsi».

Ma Vacca ci tiene a precisare che, nonostante l’obiettivo principale sia quello di dare la possibilità a chi è in carrozzina di andare a cavallo (o anche sul pony e sull’asino), il servizio sarà aperto anche a chi ha la fortuna di non avere alcun tipo di difficoltà. Nel segno dell’inclusione, per l’appunto. L’associazione è formata da volontari e si autofinanzia, può contare su psicologi, pedagogisti e su un avvocato, Alessandro Onnis, che a breve sarà nominato vicepresidente.

Assunzioni

Per il nuovo progetto che si sta creando, «faremo di tutto affinché possa essere convenzionato con la legge 162», dice Vacca, che specifica anche un aspetto molto importante: «Noi siamo volontari, ma chi accetterà la nostra proposta di impartire corsi di equitazione e pet therapy, sarà regolarmente assunto e quindi pagato. È un’iniziativa che darà anche posti di lavoro, quindi». La sede dell’associazione si trova provvisoriamente a casa di Vacca, a Monserrato, ma il Comune sta ristrutturando dei locali in via Tito Livio, «attendiamo che il sindaco ci faccia sapere se potremo allestire la sede definitiva in uno di quegli spazi. Nel mentre lancio un appello: chi vuole entrare a far parte dell’associazione come volontario è il benvenuto, compresi gli anziani».

