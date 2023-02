Disabili in rivolta e centro sporco 

Per non parlare del tanfo che a distanza di 48 ore della fine della giostra si sente in molti angoli della città.

Nel centro della città, soprattutto nella zona dove è stato allestito il “Villaggio Sartiglia” e nelle altre aree dove dove erano presenti gli arrostitori, ancora ieri erano presenti rifiuti vari. Molte zone sono ancora completamente imbrattate di grasso e unto non pulito da chi occupava l’area come invece avrebbe dovuto essere secondo il regolamento.

La festa è finita, la Sartiglia 2023 è andata in archivio. È rimasto però lo sporco e la puzza nel centro della città. Ma anche la rabbia per non essere riusciti a seguire la giostra come si deve. Senza dimenticare l’invasione dei giovani che per tre giorni hanno occupato piazza Aldo Moro. Per tre però è scattata una denuncia per aver fatto esplodere potenti ordigni. Insomma la coda di polemiche anche quest’anno non manca.

Tra puzza e sporcizia

In piazza Roma invece la sporcizia ha intaccato anche la torre di Mariano IV, imbrattata con le bombolette spray.

I disabili

Sartiglia da dimenticare invece per i disabili. Per loro sono stati allestiti due piccoli palchetti, uno in via Duomo e uno in via Mazzini.

«Come sempre i meno fortunati sono messi da una parte - racconta Irene De Palmas, mamma di Emma, 10 anni, in sedia a rotelle - Il giorno prima della Sartiglia ho chiesto informazioni all’infopoint e le ragazze mi hanno detto di contattare la Croce rossa. E così ho fatto. Mi ha risposto una signora che mi ha comunicato che il posto però doveva essere prenotato. Ovviamente di questo particolare nessuno era a conoscenza. Alla fine mia figlia è riuscita a salire ugualmente nonostante i soli otto posti a disposizione, non di più. Arrivare al palco, dove oltretutto era quasi impossibile vedere perché ai lati c’erano le tribune, è stato un incubo. Non è stata allestita un’area dove poter parcheggiare».

Laura Mureddu, disabile: «Il palchetto era veramente piccolo. Si stava malissimo».

«Una trappola»

Ambra Careddu è la mamma di Jasmine, 8 anni, anche lei in sedia a rotelle: «Meglio dimenticare la giornata di domenica. Stare in quel palchetto era come stare in una trappola. Ho pregato Dio che a mia figlia non le venisse un attacco epilettico perché sarebbe stata la fine. Non c’era la possibilità di passare per andare via». Ma ci sono stati anche problemi nella tribuna stampa allestita in via Mazzini, dove in teoria possono salire solo i giornalisti. In tanti però, visto che non c’era alcun controllo, sono saliti ugualmente. Fino a quando la rete metallica che delimitava il palchetto è crollata facendo finire diverse persone a terra.

La sicurezza

Durante la Sartiglia, secondo la questura, c’erano 40mila persone nella prima giornata e 30 mila nella seconda. Per garantire più sicurezza possibile sono scesi in campo polizia, carabinieri, finanza e diversi corpi speciali. E, forse grazie a questo, non si sono verificati incidenti. Anche se i momenti di tensione non sono mancati. Come in piazza Aldo Moro dove si sono riversati migliaia di minorenni, come ogni anno, buona parte con bottiglie di alcol in mano. E qualcuno ha anche sparato fuochi artificiali. Tre i ragazzi infatti che sono stati denunciati per questo motivo.

Ma diversi botti sono stati sparati domenica notte anche in piazza Martini, così come si sono verificati diversi episodi vandalici messi in atto sempre da ragazzini troppo ubriachi. ( )

