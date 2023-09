Disabili in lista d’attesa per un parcheggio 

In lista d’attesa per un parcheggio disabili. Sono tempi duri per i cittadini che richiedono uno stallo, di quelli delimitati dalle strisce gialle, riservati ai portatori di handicap. Le domande sono ferme dallo scorso gennaio in attesa che si predisponga un nuovo regolamento e che sia assegnato il nuovo appalto. Il problema riguarda non soltanto i parcheggi per i disabili, ma tutta la segnaletica in generale, ovvero stop, attraversamenti pedonali e linee di mezzeria che peraltro in alcune zone sono quasi cancellati dall’usura e dal continuo passare delle auto. Attualmente sono 130 le persone in lista di attesa. Quelle cioè che hanno presentato la domanda e che aspettano il posteggio giallo.

Il percorso

«Siamo consapevoli delle esigenze dei cittadini» ammette l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «e ci stiamo adoperando affinché l’iter amministrativo proceda nella massima celerità, a partire dall’approvazione del regolamento in fase di predisposizione». Il nuovo regolamento infatti, aggiunge, «stabilirà le modalità per il posizionamento degli stalli generali e per quelli personalizzati individuando con chiarezza chi ne ha diritto. Chiediamo dunque ancora un po’ di pazienza ai cittadini interessati, garantendo il massimo impegno per arrivare al più presto a definire anche la nuova segnaletica stradale». Tra le novità previste pare infatti quasi certa quella di non concedere il posteggio a chi ha già un garage interno, in modo da andare incontro a chi invece non ha già un posto auto.

«Le richieste sono tantissime», spiegano dall’ufficio Traffico e viabilità della Polizia locale, «ogni famiglia ha ormai due o tre auto e tutti vorrebbero il parcheggio sotto casa ma bisogna capire che anche quando ricominceranno i lavori non si potranno accontentare tutti». Infatti, «se nella strada sono già presenti dei parcheggi per i disabili non se ne andranno a creare altri, perché è bene ribadire che tutti i disabili possono usare quei posteggi, non ci sono parcheggi personali, tranne qualche rarissima eccezione». Tra l’altro già da qualche tempo la Polizia locale ha avviato un giro di vite contro i falsi disabili.

Le verifiche

L’ufficio Traffico e viabilità ha monitorato i parcheggi riservati ai portatori di handicap distribuiti nelle diverse zone della città, per verificarne il corretto utilizzo nel rispetto del codice della strada. Controlli che hanno permesso di stabilire chi usava il parcheggio senza averne diritto, usufruendo di stalli di disabili che ormai non c’erano più, ma anche di censire i posteggi che non venivano più utilizzati per vari motivi. Da qui la necessità di cancellare questi spazi (circa una trentina) e di rimodulare quelli esistenti. In totale adesso sono 509 i parcheggi distribuiti nel centro urbano, compresi quelli nuovi già realizzati. Al Poetto e nelle lottizzazioni del litorale sono invece 57.

