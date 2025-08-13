Disabili, in Costa verde poche passerelle 

Mare senza barriere, ma non per tutti. In Costa Verde è ancora polemica sulle spiagge accessibili ai disabili, perché la presenza di passerelle non è garantita ovunque.

Nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, il più popolato del litorale di Arbus, la spiaggetta di Is Cannisonis non è raggiungibile per le persone in carrozzina. La denuncia arriva da un residente della località turistica, Mario Mura: «Siamo alle solite - racconta Mura - anche quest’anno si sono dimenticati di sistemare la passerella, acquistata da poco dal Comune e affidata a gruppi che si occupano di svolgere servizi per conto dello stesso Municipio. Siamo a Ferragosto, ma ho visto disabili fare marcia indietro e altri faticano ad arrivarci col sostegno dei bagnanti. Che fine ha fatto la passerella acquistata con fondi pubblici?».

Intanto nella spiaggia più ampia il parcheggio riservato alle carrozzine è stato liberato dai contenitori per la raccolta dei rifiuti, mentre le strisce blu che impedivano la sosta sono state cancellate. Tutto questo dopo la denuncia dell’associazione “SardegnAccessibile”, impegnata dal 2022 a promuovere soluzioni in questa fetta di litorale.

