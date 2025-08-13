VaiOnline
Arbus.
14 agosto 2025 alle 00:46

Disabili, in Costa verde poche passerelle 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Mare senza barriere, ma non per tutti. In Costa Verde è ancora polemica sulle spiagge accessibili ai disabili, perché la presenza di passerelle non è garantita ovunque.

Nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, il più popolato del litorale di Arbus, la spiaggetta di Is Cannisonis non è raggiungibile per le persone in carrozzina. La denuncia arriva da un residente della località turistica, Mario Mura: «Siamo alle solite - racconta Mura - anche quest’anno si sono dimenticati di sistemare la passerella, acquistata da poco dal Comune e affidata a gruppi che si occupano di svolgere servizi per conto dello stesso Municipio. Siamo a Ferragosto, ma ho visto disabili fare marcia indietro e altri faticano ad arrivarci col sostegno dei bagnanti. Che fine ha fatto la passerella acquistata con fondi pubblici?».

Intanto nella spiaggia più ampia il parcheggio riservato alle carrozzine è stato liberato dai contenitori per la raccolta dei rifiuti, mentre le strisce blu che impedivano la sosta sono state cancellate. Tutto questo dopo la denuncia dell’associazione “SardegnAccessibile”, impegnata dal 2022 a promuovere soluzioni in questa fetta di litorale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 