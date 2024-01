Disabili gravi lasciati senza presidi 

Non bastano la disabilità gravissima e i problemi legati alle patologie degenerative. A rendere ancora più difficile la condizione di questi pazienti è una sanità che funziona a singhiozzo e taglia presidi indispensabili a chi vive attaccato a un respiratore e a chi soffre di malattie rarissime. Per cercare di far fronte a queste inefficienze in prima fila ci sono le famiglie che ora dicono basta.

Forniture

Situazioni difficile come sanno bene i genitori di un bambino di 11 anni di Terralba, affetto dalla sindrome di Smhit-Magenis, malattia genetica rara gravemente disabilitante. Da un anno oltre a dover far fronte quotidianamente ai disagi legati alla patologia, si ritrovano a combattere con burocrazia e un sistema che finisce per penalizzare la famiglia, anche sotto il profilo economico. Il bambino (che ha un piano terapeutico) ogni tre mesi dovrebbe ricevere dalla ditta appaltatrice Santex la fornitura di 360 panni huggies boy che «spesso non sono nemmeno sufficienti per il fabbisogno giornaliero» fanno sapere i familiari. A febbraio 2023 sono iniziati i problemi perché le forniture di maggio e agosto non sono avvenute. Sono trascorsi sei mesi senza i presidi, con notevoli spese per la famiglia. Dopo lamentele, segnalazioni sia alla ditta che alla Asl, i genitori si sono rivolti a un avvocato: ad agosto partono lettere e diffide, a settembre la ditta risponde, invia i panni e assicura massimo impegno perché non si verifichino più disservizi simili. «Peccato però che ci abbiano consegnato la fornitura di un solo trimestre». A quel punto l’avvocato sollecita di nuovo la ditta, arrivano gli altri presidi ma di quelli in programma a novembre non c’è traccia. La famiglia invia ulteriori solleciti ma ancora tutto è fermo. «Ad oggi nessuno si è degnato di rispondere alla pec di un privato che per far valere i propri diritti deve rivolgersi a un legale» sottolineano.

Sondini

Un altro grosso problema negli ultimi giorni è stata la riduzione della fornitura di atri presidi indispensabili, tra cui i sondini di aspirazione. Il disagio era stato denunciato da Andrea Turnu, il noto Dj Fanny, malato di Sla di Ales: da dicembre ha ricevuto la metà dei sondini che solitamente gli venivano assegnati. Nei giorni scorsi anche il papà di un ragazzino ventilato di Oristano ha denunciato lo stesso problema. Tutto sarebbe dovuto a una delibera della Giunta regionale di settembre 2023 che dà indicazioni sulla “appropriatezza prescrittiva”, che di fatto si traduce in un taglio delle forniture finora assicurate a causa di carenza di risorse.

