Disabili gravi, 2,3 milioni per i piani di sostegno 

È di quasi 2,3 milioni di euro la quota di finanziamento destinata ai sei paesi dell’Unione dei Comuni del Parteolla per la continuità dei piani di sostegno ai disabili gravi. Un incremento di circa il 13 per cento rispetto allo scorso anno. La dotazione finanziaria complessiva della Regione per i contributi della legge 162 ammonta per il 2026 a 152 milioni di euro, 20 in più di quelli stanziati nel 2025.

Le risorse saranno assegnate in base ai piani attivati dai Comuni e alla media del fabbisogno registrato nell’ultimo triennio: 830.674 euro a Dolianova, 649.902 a Settimo San Pietro, 258.349 a Soleminis, 197.526 a Donori, 181.113 a Serdiana e 160.751 a Barrali. I Comuni riceveranno un acconto dell’85 per cento delle somme impegnate per dare continuità ai piani scaduti a dicembre.

Presto saranno avviate le procedure per i rinnovi, tenendo conto della rivalutazione della scheda salute dei pazienti e del reddito Isee. I piani di sostegno per i disabili gravi prevedono diverse forme di intervento come l’assistenza domiciliare o la permanenza in centri specializzati. L’obiettivo dei piani personalizzati è consentire ai beneficiari di ritagliarsi spazi più ampi di autonomia e dare un aiuto concreto ai familiari dei disabili nell’assistenza quotidiana dei loro cari.

