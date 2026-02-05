VaiOnline
Parteolla.
06 febbraio 2026 alle 00:20

Disabili gravi, 2,3 milioni per i piani di sostegno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È di quasi 2,3 milioni di euro la quota di finanziamento destinata ai sei paesi dell’Unione dei Comuni del Parteolla per la continuità dei piani di sostegno ai disabili gravi. Un incremento di circa il 13 per cento rispetto allo scorso anno. La dotazione finanziaria complessiva della Regione per i contributi della legge 162 ammonta per il 2026 a 152 milioni di euro, 20 in più di quelli stanziati nel 2025.

Le risorse saranno assegnate in base ai piani attivati dai Comuni e alla media del fabbisogno registrato nell’ultimo triennio: 830.674 euro a Dolianova, 649.902 a Settimo San Pietro, 258.349 a Soleminis, 197.526 a Donori, 181.113 a Serdiana e 160.751 a Barrali. I Comuni riceveranno un acconto dell’85 per cento delle somme impegnate per dare continuità ai piani scaduti a dicembre.

Presto saranno avviate le procedure per i rinnovi, tenendo conto della rivalutazione della scheda salute dei pazienti e del reddito Isee. I piani di sostegno per i disabili gravi prevedono diverse forme di intervento come l’assistenza domiciliare o la permanenza in centri specializzati. L’obiettivo dei piani personalizzati è consentire ai beneficiari di ritagliarsi spazi più ampi di autonomia e dare un aiuto concreto ai familiari dei disabili nell’assistenza quotidiana dei loro cari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mai insediata in Consiglio la commissione speciale sulla transizione

Rinnovabili, la Sardegna indifesa dagli speculatori

Nessuna protezione contro l’invasione degli impianti La Regione verso l’impugnazione del decreto energia 
L’inchiesta

Nuchis, Bancali, Nuoro Criminalità organizzata già sbarcata nell’Isola

L’allarme mentre infuria la polemica sul 41-bis 
Andrea Busia
Preoccupazione ad Alghero.

Il “rapinatore della Casa di carta” colpisce due volte

Caterina Fiori
Il caso

Sulcis, bocciato il progetto per collegare gli invasi

No del Ministero al parco fotovoltaico per produrre l’energia necessaria a spostare l’acqua tra i bacini 
Francesco Pintore
La storia

«Non sono un falso prete: la mia chiesa è diversa, posso celebrare la messa»

Per la Curia è uno «pseudo-vescovo», ma Simone Maria Mameli si difende 
Riccardo Spignesi
Il caso

Guide turistiche, Isola bocciata tra le proteste

Le associazioni: «Domande fuori contesto, impossibile prepararsi adeguatamente» 
Luca Mascia
Regione

«Statutaria, sì all’esame di metà mandato»

Prima bozza della legge, ma la parte sul sistema elettorale è lasciata in bianco 
Roberto Murgia