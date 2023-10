«Disabili, fondi per la 162 insufficienti» 

«In Sardegna i soldi dei finanziamenti della Regione ai Comuni in base alle legge 162 sono arrivati in ritardo e si sono rivelati insufficienti rispetto alle domande e ai fabbisogni». Lo ha dichiarato Silvio Lai, deputato del Pd, ricordando che «si stimano circa 2400 euro in meno a persona dall'inizio dell'anno». Il parlamentare è primo firmatario di un’interrogazione ai ministri per la Disabilità, la Salute e il Lavoro per chiedere di intervenire su questa specifica situazione sarda: «Le famiglie non possono pagare sulla propria pelle i ritardi burocratici della Regione. Coloro che vivono con bassi redditi debbono essere sostenuti anche perché non tutte le visite e le cure di un disabile grave sono gratuite».Al tempo stesso, «ho chiesto al Governo di intervenire sul Parlamento perché venga approvata al più presto una legge per riconoscere un adeguato stipendio ai caregiver».

RIPRODUZIONE RISERVATA