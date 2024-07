Disabili, emergenza parcheggi al Poetto 

Aumentano le persone con disabilità che frequentano gli stabilimenti del Poetto. Un incremento di circa il 40% che comprende numerosi turisti. Di conseguenza i parcheggi per disabili non bastano più.

Secondo l'associazione Sardegna Accessibile, il problema è serio: «Non possiamo più parcheggiare negli stalli dell'Ospedale Marino, quindi c’è una grave carenza in zona», dice il presidente Alfio Uda, «bisogna implementare i posti auto in tutto il Poetto, soprattutto vicino ai punti spiaggia attrezzati. Vicino all'Ospedale Marino ce ne sono pochi rispetto alle esigenze attuali: quattro nello sterrato del Capolinea e quattro all'Ottagono. Siamo costretti a fare lunghi giri per trovarne qualcuno libero anche perché spesso sono occupati da chi non ne ha titolo».

Le criticità

La presidente della Cooperativa Golfo degli Angeli Tina Abis conferma la criticità: «È aumentata molto la quantità di persone disabili che frequentano il Poetto, anche turisti. Molti di loro ci chiamano prima di venire a Cagliari chiedendoci se ci sono parcheggi a sufficienza. L'area centrale del litorale, in particolare la zona dell’ippodromo, della torre spagnola e dell'ospedale Marino, è carente in base alle esigenze attuali». Secondo Abis, quindi, bisognerebbe rivedere il piano stalli dedicati «per far sì che le persone con ridotta capacità motoria possano accedere a tutti i punti spiaggia del Poetto».

L’assessore

Il neo assessore alla Mobilità Yuri Marcialis dice che in ogni area «il numero minimo di posti auto rispetta la normativa, ma verificheremo ulteriormente». Allo stesso tempo, la responsabile dell'ufficio Disability Manager del Comune, Fernanda Gavaudò, sostiene che il problema non è il numero dei parcheggi, ma come vengono usati: «In tutta la città ce ne sono 2.000 e spesso vengono usati da qualche familiare che non ne ha diritto ma ne approfitta poiché nell'auto c'è il contrassegno. Ci dovrebbero essere più controlli e ciò vale anche per il lungomare. Dal punto di vista normativo i posteggi sono sufficienti, se però gli stabilimenti ci dessero i numeri delle richieste che dicono essere aumentate, si potrebbe valutare meglio il da farsi». Fabrizio Rodin, presidente regionale dell'Anmic, crede che una delle soluzioni potrebbe essere rendere disponibile il grande sterrato dell'ippodromo, ovviamente asfaltato, con degli stalli disabili: «Su questo abbiamo interlocuzioni con l'assessore Marcialis», dice, «ma bisogna anche implementare il servizio navetta di Amico Bus del Ctm, aumentando il chilometraggio che può fare annualmente e questo spetta alla Regione. I chilometri che può fare attualmente non bastano per tutte le persone che ne hanno bisogno». Anmic da tre anni collabora con la cooperativa Golfo degli Angeli. Il Golfo 7 è attrezzato per far stare bene i disabili. «Ci sono 20 ombrelloni per tre postazioni», spiega Rodin, «abbiamo il pattino per le persone con problemi di paraplegia e anche la sedia job per entrare e uscire dall'acqua senza difficoltà e c'è il personale specializzato che aiuta i disabili in tutto e per tutto».

