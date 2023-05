Disabili e non vedenti in bici, oggi la pedalata dell’inclusione 

Inclusione e socializzazione sono i pilastri dell’associazione “Seguimi Asd” fondata da Daniela Graziu che da anni regala l’emozione di andare su bici speciali a disabili, non vedenti, persone con difficoltà intellettive ma anche a tanti bambini e ragazzi che si aiutano a vicenda. Ed è con questo spirito che nasce la pedalata in programma oggi: la partenza è fissata nella scuola di via Regina Margherita e da qui si procederà fino al Poetto. Saranno coinvolte cinque classi della primaria e della secondaria. L’iniziativa chiude un progetto finanziato da Sport e Salute, di sicurezza in bicicletta, educazione stradale e inclusione. Ci saranno anche due bimbi con sindrome di down che hanno seguito il programma in triciclo.

