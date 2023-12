Disabili e invalidi: ferme nell’Isola 40mila domande 

La burocrazia assale anche il mondo della disabilità.

Non è un caso che la ministra Alessandra Locatelli, lunedì a Cagliari, abbia annunciato una grande riforma, il cui cuore si riassume nella semplificazione. Con un unico referente per le certificazioni, cosa che oggi non accade, nonostante l’Isola sia all’avanguardia nella cura e nelle azioni.

I numeri

In Sardegna sono 40 mila le domande inevase per la disabilità e l’invalidità, comprese quelle dei malati oncologici. Solo in Provincia di Cagliari sono 16 mila. A farlo sapere è Tonio Raspino, segretario nazionale e regionale del sindacato Fase, Federazione autonoma sindacale europea. «La Regione ha avocato a sé il regolamento per la nomina delle commissioni», dice Raspino. «Nella sostanza, le hanno bloccate. La Asl di Cagliari è la più penalizzata in questo senso: a regime sommava 256 visite al mese, tra ottobre e novembre ne sono state fatte appena 14. Sono andati in pensione diversi medici e non sono mai stati sostituiti. Ora la Regione vuole modificare il regolamento, però ha sospeso tutto. Abbiamo una marea di chiamate da parte di familiari dei disabili che ci chiedono di intervenire».

Da qui un appello: «Assessori e consiglieri regionali sospendano per un giorno la campagna elettorale e si mettano a lavorare per sistemare le cose perché stiamo parlando anche di malattie oncologiche, oltre che con una certa disabilità. I familiari sono in ambasce perché non possono chiedere i permessi per la legge 104, in quanto, senza il riconoscimento del beneficio, non gli è concesso di farlo». Auspicio conclusivo: «Chiediamo l’immediata riattivazione delle commissioni in via d’urgenza».

Sburocratizzazione

Il cuore della nuova legge sul progetto di vita è proprio la semplificazione del carico degli aspetti che pretendono certificazioni: «Lo Stato oggi si pone come controllore rispetto a persone che sono fragili e vanno sostenute», dice Marco Espa, presidente nazionale dell’associazione Abc ed ex consigliere regionale. «L’idea del movimento associativo, che speriamo che venga attuata con la legge delega, è proprio quella che, alla fine, ci sia solo un referente per quanto riguarda gli aspetti burocratici. Oggi questo non accade. Le persone disabili sono condannate ad affidarsi a più enti: una parte spetta all’Inps, un’altra alla commissione di controllo, si fa l’invalidità di un tipo e poi la disabilità di un altro, quindi le revisioni. È assurdo che si debba avere a che fare con tre-quattro enti diversi». Come nel caso dei familiari di una ragazza disabile che, al compimento dei 18 anni, considerato termine dell'età evolutiva, sono dovuti passare attraverso le forche caudine della burocrazia prima di ottenere il certificato di disabilità, pagandolo 92 euro.

La strada

Sui piani personalizzati, grazie alla legge 162, la Sardegna è al top a livello nazionale. «Da vent’anni le istituzioni, le famiglie, le associazioni e il terzo settore portano avanti esperienze molto importanti, che mettono in gioco 250 milioni all'anno. Lo Stato, per capirci, investe 800 milioni per tutta l’Italia. Per questo serve una semplificazione nell’immediato, ma dipende da quel che deciderà il Parlamento. È necessaria un’inversione culturale», chiosa Espa: «Bisogna sostenere, non controllare giusto per dire che lo si è fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA