«Disabili e auto elettriche avranno i pass?» 

Nel regolamento della futura Zona a traffico residenziale (Ztr), destinato a disciplinare l’accesso alla Zona a traffico limitato del centro storico, mancano due deroghe: non sono previsti accessi agevolati né per i veicoli muniti di contrassegno per disabili né per le auto elettriche. È quanto denunciano i consiglieri comunali di minoranza in un’interpellanza urgente al sindaco e alla Giunta.

«In tutte le città d’Italia i portatori di handicap hanno diritto a deroghe per accedere alle Ztl per ovvi motivi legati alla loro disabilità - osserva la prima firmataria, Maria Obinu - È inconcepibile che Oristano si discosti da questo principio». Nel regolamento, consultabile sul sito del Comune, si evidenzia anche l’assenza di esenzioni per le auto elettriche, nonostante si tratti di mezzi a impatto ambientale nullo. «Molte amministrazioni – sottolineano i consiglieri di centrosinistra – hanno previsto deroghe per i veicoli a emissioni zero. Ci chiediamo se l’omissione di queste deroghe sia una svista o una mancanza di sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali e delle esigenze delle persone con disabilità». La richiesta è chiara: sapere perché queste categorie non siano state considerate nel regolamento e se vi sia l’intenzione di porvi rimedio. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA