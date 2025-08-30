Disabili e anziani, sei anni senza ascensore 

Otto piani, due ascensori. Entrambi rotti da sei anni, Incredibile ma vero. Accade a Sant’Elia, palazzo Bodano, via Schiavazzi 4 A, dove dal 2019 trentacinque famiglie sono costrette a patire un disagio enorme.

Gli inquilini, oltretutto, sono perlopiù anziani e tra loro ci sono diversi invalidi al 100%, disabili con problemi di deambulazione, pazienti oncologici e una signora quasi completamente cieca che vive imprigionata in casa. E quello degli ascensori, purtroppo, non è neanche l’unico problema. Il grande stabile popolare, gestito dall’Azienda regionale per l’edilizia abitativa, risale infatti agli anni ‘70 e in oltre mezzo secolo non ha mai subito interventi di restauro, col risultato che oggi cade a pezzi.

Rabbia e disagi

Le scale, unica alternativa all’ascensore, sono diroccate mentre dalle pareti spuntano ovunque ferri arrugginiti e fili elettrici scoperti. Anche le lampade interne non funzionano più da anni: nella tromba delle scale il buio la sera è quasi pesto perché la luce che filtra dalle minuscole finestrelle quadrate è poca. Lucia Medda, 70 anni, è disperata. «Sono stata operata di tumore, mentre mio marito, Antonio Tuveri, 74 anni, è invalido. Da quando gli ascensori sono guasti usciamo molto raramente e quando lo facciamo dobbiamo prestare la massima attenzione. Soprattutto in discesa. Affrontiamo i gradini uno alla volta, piano piano». Michela Pisano è giovane, 45 anni, ma non sorride affatto. «Qui è tutto in rovina, non funziona niente», si sfoga, «uscire e rientrare al buio non è certo piacevole. Abbiamo paura a rientrare a casa la sera».

Luci spente

Giuseppina Lecca, 74 anni, è fortunata (si fa per dire) perché il suo appartamento è solo al primo piano. Meno scale da fare, insomma. «Ma c’è il grave problema del buio», si lamenta, «non riesco mai ad infilare la chiave nella toppa perché non si vede niente. Ogni volta devo azionare la torcia del telefonino». Marianna Casti, 47 anni, abita invece al sesto. «La situazione per me è pesantissima», dice, «fare ogni volta tutte queste scale è un incubo, specialmente in salita quando rincaso con le buste della spesa». E poi c’è Maria Paola Corpino, 72 anni, dolcissima signora che abita al primo piano ed è quasi cieca. «Salgo e scendo molto lentamente solo se c’è qualcuno ad aiutarmi», riferisce, «per fortuna nel palazzo, anche se siamo in molti, ci conosciamo un po’ tutti e ci aiutiamo a vicenda, altrimenti non potrei davvero uscire mai».

Disabili e malati

Anche Giuliana Cascu, 61 anni, dializzata, deve farsi aiutare, «perché quando rientro dall’ospedale dopo il trattamento non ho mai la forza di fare le scale». Silvana Pitzalis, 66 anni, ha ugualmente problemi di salute e suo marito, di tre anni più grande, è diabetico. «Senza ascensore non possiamo quasi più uscire, la speranza è che ne riparino quanto prima almeno uno dei due». Nel palazzo se lo augurano tutti, sarebbe un sogno, ma dopo sei anni di vana attesa il sentimento che prevale è la rassegnazione.«All’inizio abbiamo ripetutamente segnalato il guasto a chi di dovere», assicurano in coro gli inquilini, «ma nessuno ha mai fatto niente, così alla fine ci siamo anche un po’ arresi. Tanto di noi se ne fregano».

«Lo stabile non è nostro ma di Area», precisa il Comune attraverso una breve nota stampa, «per questo non si era a conoscenza della spiacevole situazione. Ora si interagirà con Area sulla questione».

