Disabili e anziani, c’è l’Amicobus 

Anche quest'anno le categorie svantaggiate potranno fare l'abbonamento annuale al Ctm a tariffa agevolata, valido sia per i pullman classici che per la navetta amicobus. L’azienda di trasporti fa sapere che la Regione ha prorogato al 28 febbraio il termine ultimo per rinnovare i pass.

Amicobus è un servizio a chiamata che va a prendere direttamente sotto casa la persona con invalidità certificata. A bordo c'è un assistente che aiuta a salire e scendere e a posizionarsi all'interno del mezzo. Serve otto Comuni: Cagliari, Quartu Sant’Elena, Monserrato, Selargius e Quartucciu. Per usufruire delle tariffe scontate – sia per i pullman classici che per Amicobus, bisogna fare la domanda tramite la piattaforma Sus della Regione, all’indirizzo https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/26. Gli abbonamenti annuali già scaduti il 31 dicembre 2024 saranno ancora validi fino al 28 febbraio. Anche l'accredito ad Amicobus per il 2025 è obbligatorio effettuarlo entro la stessa data di febbraio. Chi non rinnova l'accredito ad amicobus attraverso la piattaforma Sus entro il termine non potrà usufruire del servizio a partire dal primo marzo. Ctm fa inoltre sapere che chi non rinnova l'abbonamento agevolato per il 2025 e lo utilizza in proroga sarà tenuto a pagare anche la tariffa mensile associata al proprio profilo.

Dove farsi aiutare

Chi ha difficoltà a fare la domanda sulla piattaforma Sus non deve preoccuparsi: la Regione ha un accordo con l'Associazione nazionale mutilati invalidi civili (Anmic) e l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti per fornire assistenza gratuita. «Non possiamo che essere soddisfatti che la Regione sia venuta incontro anche stavolta alle persone con disabilità, soprattutto coloro che non possono permettersi un abbonamento a prezzo pieno», dichiara Fabrizio Rodin, presidente regionale dell'Anmic, «in tanti, nostri associati ma non solo, utilizzano i mezzi pubblici, in particolar modo Amicobus. Questo servizio però, a nostro avviso andrebbe ampliato anche ad altri comuni dell'hinterland, come Sestu e Capoterra». Il commissario della sezione provinciale di Cagliari dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Bachisio Zolo, aggiunge: «Amicobus è di grande aiuto poiché garantisce un minimo di autonomia negli spostamenti».

