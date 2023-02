«Disabili del paese bloccati da troppe barriere architettoniche» 

Non è un paese per sedie a rotelle: «Non è a misura di disabile la frazione di Bacu Abis»: a dichiararlo è Andrea Deiana, presidente dell’associazione Naba, che ha voluto accertarsi delle reali condizioni del paese, dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di numerose barriere architettoniche.

Durante la visita si è reso conto fin da subito di non riuscire a muoversi in autonomia: ha avuto bisogno di qualcuno che lo spinga per oltrepassare i dissesti dovuti alle radici degli alberi. Successivamente si è imbattuto in un marciapiede con delle grosse aiuole che non lasciano spazio neppure ai pedoni, figuriamoci ad una carrozzina. «Siamo costretti a scendere in strada - dice – con tutti i rischi che ne conseguono. Probabilmente negli anni in cui si progettava l’urbanistica della frazione, l’attenzione nei confronti delle esigenze dei disabili non era una priorità, ma oggi è un segnale di civiltà fare in modo che essi possano muoversi liberamente e senza pericoli».Quello di Deiana è un appello all’amministrazione comunale: «Naba nasce nel 2013 proprio per denunciare situazioni simili - conclude – chiedo che si intervenga con la massima urgenza. Alla popolazione chiedo maggiore sensibilizzazione, unitevi».

RIPRODUZIONE RISERVATA