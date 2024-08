Disabili al mare: sì agli aiuti  

Le associazioni con finalità sociali che hanno elaborato progetti a favore di minori, adulti, anziani e disabili o abbiamo in corso attività balneari per disabili e anziani possono richiedere un contributo al Comune.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo generale entro il 2 settembre all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it o per raccomandata a/r.

«I contributi sono finalizzati alla realizzazione di progetti in campo sociale, relativi ad attività di carattere ludico-ricreativo, educativo, socializzante, incluse le attività balneari, volte a favorire la partecipazione sociale e inclusiva», spiegano all'assessorato alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini. «L'Amministrazione intende incentivare in particolare proposte progettuali che prevedano servizi di carattere socio-assistenziale a favore di persone disabili e anziani, parzialmente autonome o non autosufficienti, che necessitano di supporto nelle attività balneari».

RIPRODUZIONE RISERVATA