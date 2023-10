Disabili al cinema senza barriere  

Al cinema senza barriere. Continua, dall’inverno dello scorso anno, l’appuntamento bimensile organizzato dall’Anmic Cagliari (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), che ha stretto convenzioni con due dei più importanti poli cinematografici della città per regalare ai suoi iscritti dei pomeriggi di svago con la proiezione di pellicole attuali e sempre diverse.

Avviata al Greenwich d’essai, l’iniziativa si è spostata al Notorious Cinemas di piazza Unione Sarda. Uno spazio inclusivo e familiare dove trascorrere, due volte al mese dei pomeriggi dedicati a relax e cultura.

Il Notorious, del resto, è sensibile al tema dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, e riconosce l’alto valore sociale della funzione di rappresentanza e tutela svolta dall’associazione, che rappresenta una delle principali realtà nel settore. Nel multisala di piazza Unione Sarda l’associazione ha a disposizione una sala cinematografica completamente dedicata, dalla capienza contenuta, nella quale viene proiettata con cadenza fissa (due martedì al mese) una pellicola sempre diversa in orario pomeridiano.

«Un cinema senza barriere, un cinema per tutti e di tutti per condividere esperienze e promuovere la parità nell’uso di ogni genere di intrattenimento» commenta il presidente dell’Anmic Teodoro Rodin. «Un appuntamento al quale difficilmente rinuncio, perché un’ottima occasione per trascorrere tempo in compagnia di altre persone e potermi rilassare senza alcuna preoccupazione», racconta una delle assidue frequentatrici. L’associazione ha tenuto l’iniziativa attiva anche durante l’estate e l’ha confermata per il prossimo futuro.

