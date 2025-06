Disabili ai fornelli, così hanno imparato a fare gli chef 

Si è concluso domenica, nella sede del distretto rurale Sant’Isidoro a Quartucciu, il percorso inclusivo “La cucina per tutti”. Un progetto ideato dalla cooperativa sociale “A.p.e.rtamente” con la collaborazione della gastronomia Cocos e il patrocinio del distretto e dei comuni di Quartu e di Quartucciu.

Protagonisti otto disabili che in un percorso di 10 incontri hanno appreso delle tecniche di cucina. «Il progetto si è tradotto in un percorso inclusivo, che ha offerto nuove opportunità di apprendimento, autonomia e crescita personale», spiega la Alice Pisanu, amministratrice della cooperativa, «le attività culinarie hanno sollecitato le loro capacità motorie e le abilità cognitive, indirizzandole verso uno scopo concreto e tangibile». Fondamentali, per il raggiungimento degli obiettivi fissati, sono stati i contributi della gastronomia Cocos e del distretto rurale Sant’Isidoro.

«Abbiamo deciso di sostenere il progetto perché, oltre all’indubbio valore sociale dell’iniziativa, aveva tra gli scopi quello di valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti locali come elemento di una sana e corretta alimentazione che dovrebbe riguardare tutti i cittadini» ha precisato Carlo Secci, presidente del distretto rurale Sant’Isidoro.

