Disabile vive da un anno e mezzo in un container a Bacu Abis 

«Mi aveveno detto: "sarà per poco tempo", ma la mia vita nel container si trascina da un anno e mezzo. E nel frattempo, a Carbonia, ci sono alcune delle cosiddette case parcheggio murate da un paio di mesi». Contraddizione che vive sulla propria pelle Nicola Muntoni, 53 anni, ospite dal marzo 2025 in un map, modulo abitativo provvisorio: erano stati usati per le emergenze una decina di anni fa a Bacu Abis per gli sfollati dalle case a rischio di via della Libertà. Ed è proprio a Bacu Abis che Nicola Muntoni sta sperimentando come il provvisorio spesso diventi permanente.

Il container gli è stato assegnato in attesa di un alloggio nell'ex liceo di via Costituente, ma l'attesa sta diventando infinita. Un po' per i rovesci della vita (abitava in via Dalmazia e ha perso l'alloggio), un po' per responsabilità sue (sta scontando una pena in affidamento ai servizi sociali), gli è stato concesso di stare in uno dei moduli in attesa che si liberassero altre soluzioni confacenti alle sue necessità: Nicola Muntoni è privo di un braccio (un incidente stradale) e patisce una severa forma di diabete: «Capisco, e sono grato al Comune, per non essere stato “sbattuto” per strada - dice - ma questi container d'inverno diventano frigoriferi e d'estate forni: ho il condizionatore fisso con spese assurde e la mia pensione è di 770 euro al mese: un anno e mezzo in questa situazione è dura». Muntoni ha il nullaosta del giudice per uscire a fare la spesa, poi tre volte la settimana fa volontariato in un'associazione di pronto soccorso di Carbonia ed è in graduatoria per le case parcheggio: «Nella graduatoria generale invece non ci sono perché, per imprudenza di cui mi pento, ritenevo che fosse più veloce l'assegnazione di una casa in via Costituente». Ragionamento che avrebbe anche un fondamento: nelle case parcheggio ci sono almeno tre appartamenti murati: «Con la crisi persistente degli alloggi - accusa il consigliere comunale Diego Fronterrè, che sulla vicenda annuncia un'interrogazione alla Giunta- ci permettiamo il lusso di tenere per settimane se non per mesi case libere, anche nelle strutture comunali, quando invece la celerità dei ricambi dovrebbe essere il tratto distintivo in questo comparto».

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