Disabile travolto nell’area pedonale 

L’allarme l’avevano lanciato già da tempo: in piazza Santa Maria, spazio riservato soltanto ai pedoni, auto e moto vanno e vengono in continuazione con il pericolo di travolgere qualcuno. E ieri è successo: un disabile che usciva da via Santa Maria con la sua carrozzella, è stato messo sotto da un’automobilista che nonostante i divieti, percorreva lo spazio pedonale.

Disabile ferito

Il malcapitato, un 67enne, è caduto a terra riportando un forte trauma alla schiena, ed è stato trasportato all’ospedale dall’ambulanza. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi. Per fortuna le condizioni del disabile non sono gravi. Sta di fatto che i problemi nella zona continuano e la piazza resta pedonale soltanto sulla carta.

L’incidente si è verificato alle 10,30. Il disabile percorreva regolarmente la strada quando all’improvviso, dove dovrebbero passare soltanto i pedoni, si è visto piombare addosso un’auto.Dopo la petizione dei residenti mesi fa, per impedire il passaggio delle auto, erano stati sistemati i dissuasori. Sta di fatto però che erano troppo distanziati e che il passaggio continuava. Così come continuava e continua anche nei varchi laterali lungo via Garibaldi. A settembre poi i dissuasori erano stati proprio rimossi per consentire il montaggio del palco per la festa di Santa Maria e da allora non sono mai più stati risistemati.

Le proteste

«Passano con le auto dentro la piazza continuamente» dice un residente, Mario Boi, «ed è un pericolo continuo per i pedoni che invece in questo spazio dovrebbero poter muoversi senza problemi visto che è chiuso al traffico. Era chiaro che prima o poi ci sarebbe stato un incidente e non è nemmeno il primo. Perché dopo la festa non hanno rimesso i dissuasori? Non si capisce».

Poco distante anche Giampiero Lilliu è amareggiato: «Ci vorrebbero sbarre e segnaletica chiara» dice, «devono mettere i cartelli e non far passare più nessuno. Altrimenti tanto vale che riaprano al traffico così almeno però si sa e non si rischia la vita passando invece tranquilli di avere uno spazio riservato».Prima o poi ci scappa davvero la tragedia» dice Rita Serra, «anche perché passano a tutta velocità e se ti lamenti dicendo che lì non possono passare, ti minacciano pure. Una situazione assurda». Tra l’altro aggiunge, «i dissuasori vanno sistemati non solo nell’accesso della piazza ma anche lungo via Garibaldi perché passano anche da lì».

Il progetto

La pedonalità di piazza Santa Maria rientrava in un più ampio progetto dell’allora giunta Ruggeri che prevedeva la Ztl nelle vie Garibaldi e XX Settembre anche per preservare la pavimentazione. In seguito alle proteste di residenti e commercianti la zona a traffico limitato era stata poi abolita mentre la piazza è rimasta pedonale.

