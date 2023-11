Disabile salvato dalle fiamme: la sindaca premia i soccorritori 

La commemorazione dei Caduti di tutte le guerre è stata l’occasione per la sindaca Luisa Murru per consegnare un encomio al cittadino ed ex vigile del fuoco in pensione Ignazio Onnis, all’appuntato scelto Luigi Puca e al vice brigadiere Fiorenzo Demuru che operano nell’aliquota radiomobile del Norm di Dolianova. La ragione della premiazione è quella di aver salvato un cittadino disabile da un incendio che scoppiò nelle prime ore di un mattino di luglio nella casa in cui abitava il giovane.

Durante la sua passeggiata quotidiana, Onnis vide una colonna di fumo provenire dalla casa e, in attesa dell’arrivo dei soccorritori, decise di dare una mano prima ad bloccare le fiamme e poi a portare in salvo il ragazzo insieme ai due carabinieri della Compagnia di Dolianova. «Non ho fatto niente di speciale, chiunque si sarebbe prodigato e avrebbe dato una mano in quella circostanza», dice Onnis, che ha prestato servizio nel corpo dei Vigili del fuoco per 38 anni.

La consegna della targa di ringraziamento è avvenuta davanti ai ragazzi della scuola primaria che con disegni e poesie hanno onorato i Caduti. «Ho pensato fosse giusto valorizzare questo gesto di amore e coraggio davanti a tutti, in particolare ai ragazzi, per mostrargli quanto è importante donarsi agli altri», ha commentato la sindaca al termine della premiazione avvenuta nell’aula consiliare.

