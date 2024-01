Disabile rimasto senza ausili, una coop glieli fornirà gratis 

Ha colpito tutti la storia di Wladimiro De Muro, il 42enne rimasto coinvolto 14 anni fa in un incidente stradale che l’ha reso paraplegico.

Da qualche tempo è costretto persino a comprarsi le sacche per la stomia, perché l’Asl non ha ancora disposto la distribuzione della nuova fornitura per mancanza di fondi.L’azienda sanitaria ha assicurato che la situazione è stata sbloccata e che entro qualche giorno i pazienti potranno riavere le sacche, ma nel frattempo c’è chi si è offerto di aiutare il 42 enne.I responsabili di una cooperativa sociale di San Sperate, che preferiscono mantenere l’anonimato, si sono fatti avanti per aiutarlo. «La nostra cooperativa» spiegano, «ha del materiale non utilizzato da pazienti ora deceduti, tra cui anche le sacche per la stomia che potremmo fornire a questo paziente in modo che non sia costretto ad acquistarle di tasca propria. Abbiamo chiesto di recente anche alle associazioni di urostomizzati, perché l’Asl non riprende indietro materiale rimasto di pazienti deceduti, benché integro e infatti non capiamo perché non possa essere rimesso in circolo. Capiamo perfettamente la problematica perché abbiamo avuto pazienti che si sono trovati nella situazione di De Muro, capita che magari consumi di più e che ti ritrovi senza disponibilità».

De Muro aveva subito l’intervento di colonstomia sempre a seguito di quel maledetto incidente stradale. Un colpo di sonno lo aveva fatto andare a sbattere contro un palo di cemento armato in viale Marconi.

