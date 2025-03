Disabile pestata e umiliata In cella i genitori e il fratello 

PALERMO. Annichilita da violenze e umiliazioni, terrorizzata da chi avrebbe dovuto proteggerla, costretta a vivere in un «gravissimo clima di sopraffazione»: il quadro tracciato dal gip racconta la storia di una 39enne con disabilità psichiche di Partinico maltrattata per anni dai genitori e dal fratello. Una vicenda segnalata da servizi sociali e medico di famiglia, insospettiti da un’ustione. La 39enne è stata trasferita in una struttura protetta e la madre, il padre e il fratello della vittima sono stati arrestati, dopo che i carabinieri hanno riempito la casa di microspie. Terribili le registrazioni delle quotidiane umiliazioni subite dalla donna.

