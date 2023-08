Disabile minacciato sul bus dal controllore 

Salito sul bus con la sua carrozzina con propulsore elettrico, sarebbe stato pesantemente apostrofato da un controllore del Ctm. A denunciare l’incredibile episodio Valter Cocco, 60enne disabile, che ieri ha immediatamente ricevuto le scuse da parte dell’azienda che ha anche assicurato provvedimenti nei confronti del dipendente.

La denuncia

Il fatto – stando al racconto di Cocco – è avvenuto una settimana fa in via Bacaredda. «Dopo che il controllore ha abbassato la pedana per farmi salire a bordo mi ha detto che non potevo entrare poiché avevo un Triride (un propulsore elettrico che aiuta a spingere la carrozzina)». A quel punto – sempre stando al disabile – i toni si sono fatti pesanti. «Gli ho risposto che non potevo posizionarmi correttamente nello spazio dedicato ai disabili e che da circa 7 anni ho l'abbonamento al Ctm e prendo dai 7 agli 8 autobus ogni giorno. A quel punto lui urlando mi ha detto che se non mi fossi messo dritto mi avrebbe buttato fuori dal pullman e mi ha minacciato, in presenza di testimoni di cui ho i dati personali, che mi avrebbe dato una fucilata in faccia così non sarei salito più sul pullman. Ha poi detto che io dovevo utilizzare il servizio navetta Amico Bus e non le normali linee». Una volta che il pullman è arrivato alla fermata di fronte al deposito Ctm di viale Ciusa,«il controllore è sceso e, sempre ingiuriandomi, si è rivolto all'autista dicendo “auguri con custu maccu”». Giunto a destinazione, alla fermata dell’ex Vetreria di via Italia a Pirri, Cocco dice di aver visto il conducente «molto amareggiato e dispiaciuto per l'accaduto» ma anche preoccupato «di passare guai anche lui».

Le scuse del Ctm

L’esposto è stato comunque presentato e l’episodio è stato denunciato anche dal consigliere comunale Marcello Polastri. Immediate le scuse dell’azienda. «Il presidente Carlo Andrea Arba e il direttore generale Bruno Useli si sono scusati personalmente con il signor Cocco – si legge in una nota -, assicurandogli che verranno presi tutti i provvedimenti perché simili fatti non si verifichino in futuro. Ci preme sottolineare che Ctm è molto attento a garantire l’accessibilità alle persone con disabilità, e per tutto il personale è importante che un singolo episodio non getti un’ombra sull’impegno portato avanti quotidianamente per offrire un servizio sempre di qualità e di attenzione verso i passeggeri, in particolar modo a quelli con disabilità. Infatti il Ctm ha particolarmente a cuore l’accessibilità e lavora per un continuo miglioramento del servizio, con corsi di formazione specifici per il nostro personale viaggiante».

