Disabile discriminato in aula 

Buona parte delle mattine le trascorre senza poter seguire le lezioni in classe e senza comunicare con i compagni. In una scuola cittadina c’è un bimbo di nove anni, sordo, al quale il Comune ha concesso il servizio di assistenza alla comunicazione solo per otto ore alla settimana.

Il Piano educativo

Eppure nel suo Piano educativo individualizzato, redatto dagli insegnanti con i professionisti dei servizi socio-sanitari (tra cui una psichiatra dell’Asl) e inviato poi al Comune a maggio scorso per la richiesta di assistenza, si legge che «otto ore sono insufficienti per favorire la partecipazione all’alunno ad una didattica inclusiva». Ma anche che «per assicurare un diritto incomprimibile all’istruzione del bambino con una sordità grave si auspica la possibilità di avere il supporto dell’assistente per 30 ore».

Le diffide

I genitori del bambino già negli anni scorsi hanno chiesto al Comune di aumentare le ore di assistenza, spiegando all’assistente sociale che per il loro bambino gravemente disabile la presenza di un esperto era necessaria. «Non sono solo io a dirlo ma le carte - si sfoga la mamma - Il mio bambino fortunatamente è assistito dalla sua insegnante di sostegno, bravissima, ma ha bisogno di un tramite per capire le lezioni e per comunicare con i compagni. Per lui non farsi capire è frustrante. Quest'anno, stanca di dover ancora chiedere ciò che mi spetta di diritto e di sentire che i fondi sono sempre pochi, ho deciso di affidarmi ad un legale». Nel palazzo comunale sono già arrivate due diffide: la prima è stata protocollata il 10 ottobre, l’ultima tre giorni fa.

Il legale

«La condotta perpetrata dal Comune, che non appresta e non garantisce il supporto per il numero di ore previste dal Piano educativo - si legge nella seconda diffida presentata dall’avvocato, Francesca Macis - oltre a violare un obbligo di legge, essendo l’attività amministrativa al riguardo del tutto vincolata per l’attuazione di un diritto soggettivo non degradabile della persona disabile, comporta una contrazione del diritto della persona disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico e concretizza una gravissima discriminazione».

Da qui la diffida «all'immediata cessazione della condotta omissiva e all'attivazione, per l’anno 2025/’26, del servizio di assistenza alla comunicazione in favore del minore così come indicato dal Pei, entro 5 giorni». Il legale scrive anche che se la vicenda non verrà risolta «verranno adite le competenti Autorità, con riserva di diritti, ragioni e azioni».

L’assessora

Dal Comune interviene l'assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru: «La richiesta della famiglia è sotto esame da parte del servizio sociale. Il servizio ha più volte accolto le istanze della famiglia, per svariati interventi nel rispetto dei regolamenti attuativi e anche questa volta verrà seguito lo stesso iter».

RIPRODUZIONE RISERVATA