Disabile di 80 anni per sbaglio sulla 131: «Vivo per miracolo» 

«Ho avuto una gran paura. Quegli angeli mi hanno salvato la vita». Pietro Mattana, disabile 80enne originario di Nuoro ma da sempre residente a Serrenti, ha ancora i clacson delle auto che gli risuonano nelle orecchie. Venerdì notte, alla fine della festa in onore di San Giacomo e Sant’Anna, seduto sul mezzo elettrico che usa per spostarsi in paese ha imboccato per errore la Statale 131 in direzione Cagliari. Così s’è ritrovato perso e senza sapere cosa fare né come tornare a casa. «Ho capito subito di essere sulla strada sbagliata, non riesco a spiegarmi come sia potuto accadere». A salvarlo sono stati due agenti della Polizia Stradale di Sanluri, coordinati dal comandante Lorenzo Statzu, che si sono precipitati sulla Carlo Felice, lo hanno individuato e, dopo averlo fatto accostare in una piazzola per fargli ritrovare la calma, lo hanno scortato e riportato sulla strada giusta.

Il racconto

«Ogni anno partecipo alla festa. Stavolta, chissà poi perché, ho deciso di restare anche per i fuochi d’artificio, al termine dei quali mi sono diretto verso casa. Non riesco ancora a capacitarmi, perché è un percorso che conosco a memoria, ma ho sbagliato strada. Sono bastati pochi istanti e mi sono ritrovato al buio su una via che non riuscivo a riconoscere e con le auto che mi sfrecciavano accanto e mi suonavano il clacson per avvertirmi del pericolo. Io però non sapevo proprio cosa fare, né dove andare. Mi sono fatto prendere dal panico», racconta al telefono.

Sotto choc

Alcuni automobilisti, in realtà, oltre a suonare il clacson, hanno allertato la centrale operativa della Stradale e dal comando di Sanluri è stata inviata la richiesta di soccorso. Intorno alle 22 una pattuglia si è diretta verso la Statale senza avere dettagli precisi sulla posizione dell’anziano. Lo hanno intercettato all’altezza del chilometro 32, a poca distanza dall’uscita per Villagreca. «All’improvviso, mentre cercavo di mantenere la calma e capire cosa fare, ho visto dei lampeggianti: era la polizia venuta a salvarmi. Sono stati degli angeli, davvero. Prima mi hanno fatto fermare in una piazzola, mi hanno detto dove mi trovavo e mi hanno dato il tempo di calmarmi. Solo dopo mi hanno chiesto se me la sentivo di guidare, assicurandomi che loro mi avrebbero scortato e non mi sarebbe potuto succedere nulla. Io a quel punto ero più tranquillo, ho chiamato un mio nipote affinché ci venisse incontro e sono ripartito, ma accompagnato dai due poliziotti che mi hanno fatto sentire al sicuro. Mi sentivo dentro un film».

Il rientro

Pietro Mattana a Serrenti è un uomo molto conosciuto, qui si è sposato, ha tirato su famiglia e partecipa a molte attività comprese quelle del colo polifonico Maria Immacolata. «Seguendo le indicazioni degli agenti siamo tornati verso il paese dove mio nipote si è preoccupato di riportarmi fino alla porta di casa. Ai due poliziotti che mi hanno salvato ho detto grazie non so neppure quante volte, ma non basta. In quegli attimi di paura ho capito che poteva succedermi qualcosa di veramente grave. Sarò sempre loro debitore». Rientrato a casa dalla moglie, con la quale quest’anno ha festeggiato 54 anni di matrimonio, il pensionato ha trascorso una notte agitata. «La paura provata mentre procedevo con la mia carrozzina elettrica sulla 131 non è ancora passata del tutto. Sento ancora il rumore delle macchine che mi passano accanto. Sono vivo per miracolo e grazie ai poliziotti. Al grave rischio corso di notte sulla Statale è meglio non pensare mai più».

