Disabile deriso in un “santino” 

Sebastiano Pili è turbato e non ne fa mistero. Lui, da sempre in prima linea per rivendicare i diritti delle persone affette da disabilità, non ha gradito il fotomontaggio in cui è stato ritratto. «Essere finito in un santino di cattivo gusto mi ha rattristato. Non voglio entrare nel dibattito della campagna elettorale e se qualcuno ha creato il fotomontaggio con l’intento di attaccare la candidata - ha detto Pili - ha decisamente sbagliato atteggiamento. Lo avrebbe dovuto fare senza la mia foto e con contenuti di spessore politico». Sulla piazza virtuale centinaia di commenti di utenti che hanno espresso disgusto verso il manifestino con cui è stato deriso Sebastiano Pili.

Il caso scoppia nel pieno della campagna elettorale. Gli elettori di Tortolì, il 28 e 29 maggio prossimi, sono attesi alle urne per votare il nuovo sindaco. Qualcuno, tramite un’App, ha accuratamente realizzato un fotomontaggio con lo slogan. L’autore del manifestino ha smanettato sul suo smartphone nella cui galleria custodiva la foto di Sebastiano Pili e il file della lista della candidata. In pochi istanti ha confezionato il santino con le dovute modifiche. Da “Voliamo con i piedi per terra” a “Camminiamo in carrozzella” è stato un attimo. Il santino deridente di Pili è diventato subito virale attraverso le App di messaggistica.

Deriso perché disabile. Sebastiano Pili, 43 anni, di Tortolì, è stato immortalato su un manifestino della campagna elettorale con lo slogan “Camminiamo in carrozzella”. Chi ha creato il meme ha sostituito lo slogan propagandistico di una lista in corsa per le comunali, “Voliamo con i piedi per terra”, con il deridente messaggio accanto al quale compare la foto di Pili. L’uomo, ieri mattina, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Tortolì per sporgere denuncia. Sarà cura degli esperti informatici della Polizia postale cercare di risalire all’autore del meme. Del caso è già stata informata la Procura di Lanusei.

Deriso perché disabile. Sebastiano Pili, 43 anni, di Tortolì, è stato immortalato su un manifestino della campagna elettorale con lo slogan “Camminiamo in carrozzella”. Chi ha creato il meme ha sostituito lo slogan propagandistico di una lista in corsa per le comunali, “Voliamo con i piedi per terra”, con il deridente messaggio accanto al quale compare la foto di Pili. L’uomo, ieri mattina, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Tortolì per sporgere denuncia. Sarà cura degli esperti informatici della Polizia postale cercare di risalire all’autore del meme. Del caso è già stata informata la Procura di Lanusei.

La vicenda

Il caso scoppia nel pieno della campagna elettorale. Gli elettori di Tortolì, il 28 e 29 maggio prossimi, sono attesi alle urne per votare il nuovo sindaco. Qualcuno, tramite un’App, ha accuratamente realizzato un fotomontaggio con lo slogan. L’autore del manifestino ha smanettato sul suo smartphone nella cui galleria custodiva la foto di Sebastiano Pili e il file della lista della candidata. In pochi istanti ha confezionato il santino con le dovute modifiche. Da “Voliamo con i piedi per terra” a “Camminiamo in carrozzella” è stato un attimo. Il santino deridente di Pili è diventato subito virale attraverso le App di messaggistica.

Le reazioni

Sebastiano Pili è turbato e non ne fa mistero. Lui, da sempre in prima linea per rivendicare i diritti delle persone affette da disabilità, non ha gradito il fotomontaggio in cui è stato ritratto. «Essere finito in un santino di cattivo gusto mi ha rattristato. Non voglio entrare nel dibattito della campagna elettorale e se qualcuno ha creato il fotomontaggio con l’intento di attaccare la candidata - ha detto Pili - ha decisamente sbagliato atteggiamento. Lo avrebbe dovuto fare senza la mia foto e con contenuti di spessore politico». Sulla piazza virtuale centinaia di commenti di utenti che hanno espresso disgusto verso il manifestino con cui è stato deriso Sebastiano Pili.

Tra coloro che hanno condannato l’episodio anche alcuni candidati in liste diverse. «A Sebastiano e a voi esprimo tutta la mia solidarietà per questo incredibile gesto di massima stupidità», è uno dei commenti. A conferma che davanti ai meme di scherno il duello politico passa in secondo piano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata