12 marzo 2026 alle 00:35

Disabile bloccato a casa, l’Asl gli riparerà la carrozzella 

Il grido d’aiuto lo aveva lanciato soltanto qualche giorno fa. Da due mesi Giovanni Perra 69 anni, invalido al cento per cento, è costretto a stare a casa, perché la motocarrozzella che gli consentiva di spostarsi a fare le commissioni ed ad andare a trovare gli amici, è fuori uso. Le ruote si sono staccate, l’asse si è spostato dalla sua sede e così Perra non può più fare niente. Era in attesa di risposte da parte dell’Asl che dovrebbe sostituire il mezzo che aveva fornito a suo tempo e che era anche in attesa di collaudo.

E adesso quelle risposte sono arrivate. L’Urp del poliambulatorio di via Turati ha contattato Perra e sbloccato la pratica. Adesso nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo dei tecnici che dovranno valutare se la motocarrozzella potrà essere aggiustata o se invece dovrà essere sostituita. Una volta stabilito cosa fare, si darà il via a tutto l’iter necessario.

Si avvicina così la fine di un incubo per Perra che aveva raccontato: «Ero abituato a uscire tutti i giorni e ad andare a fare la spesa con il mio mezzo. Da quando si è guastato non posso fare più niente. Quando gli amici mi vengono a prendere posso giusto scendere un po’ in piazza IV Novembre ma per il resto sono segregato in casa».

