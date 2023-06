Dirsi sì a Tavolara costa mille euro 

Dirsi il fatidico sì con lo sfondo di Tavolara non è un’esclusiva da nababbi. Anzi, si può scegliere di dirlo direttamente con i piedi posati sul simbolico regno più piccolo del mondo per la modica cifra di mille euro. È la tariffa imposta nel regolamento del Comune di Olbia per la cerimonia fuori dalla casa comunale, che sia la panoramica terrazza del museo archeologico – a poche decine di metri dal Municipio – o l’isola simbolo. Certo, quella cifra non contempla allestimenti da mille e una notte ma solo la presenza dell’ufficiale di stato civile e la dotazione base dell’Aspo, la società in house del Comune, ma la magia è assicurata.

La magia dell’isola

Finora è stato celebrato un solo rito sull’isola ma è lei la regina incontrastata. Il sito più richiesto tra quelli scelti dal Comune di Olbia è Porto Istana, San Teodoro ha inserito tra le location da matrimonio diverse delle sue spiagge dominate dalla presenza di Tavolara e nel comune di Loiri Porto San Paolo, in contemporanea con la festa da mille e una notte della coppia saudita a Cala Finanza, ce n’era un’altra da comuni mortali a Porto Taverna. In questo caso però si tratta di festeggiamenti e non di riti ufficiali, almeno non per lo Stato italiano. Per parlare di matrimonio effettivo, è necessario che ci sia una delibera che identifica i luoghi con presenza del sindaco o di un suo delegato come ufficiale di Stato civile e il comune di Loiri non ha ancora formalizzato gli aspetti burocratici.

Il Comune di Olbia l’ha fatto lo scorso anno e ha individuato alcune spiagge (oltre a Porto Istana, la Rena Bianca – limitrofa alla Costa Smeralda – e la popolare Pittulongu), la terrazza del museo, Porto Rotondo e il parco Fausto Noce. «La maggioranza degli sposi che decide di celebrare il rito in spiaggia è straniera e quindi è anche prevista la presenza di un’interprete», racconta la vice sindaca Sabrina Serra: «Spesso sono coppie che si sono conosciute in Sardegna e vogliono sancire col loro legame quello con la nostra terra. Nella maggioranza dei casi si affidano a una società che cura tutti gli aspetti. Per noi è una bella vetrina».

Costa Smeralda

Pioniera delle nozze vip è la Costa Smeralda ma in realtà nel Comune di Arzachena ancora non si può celebrare il rito – almeno non quello civile italiano – in spiaggia. «Abbiamo approvato il regolamento e a brevissimo adotteremo la delibera di giunta dove andremo a individuare tutti i luoghi, spiagge, siti e parchi», precisa il sindaco Roberto Ragnedda. Questo non ha ovviamente impedito grandi feste nelle più belle spiagge della zona. Carte a posto, invece, a La Maddalena e Palau con tanto, nell’ultimo caso, di battaglia legale. I residenti dell’esclusiva Porto Rafael non hanno gradito l’inserimento dell’esclusivo villaggio affacciato sull’arcipelago nella lista delle location da matrimonio. Troppo chiasso, hanno sostenuto. Ma il Tar gli ha dato torto. Il diritto di giurarsi eterno amore, anche nella celebrata piazzetta, non si tocca.

