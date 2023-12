Nel marzo 1977 Luciano Porcari tenne con il fiato sospeso mezza Europa con un dirottamento di due giorni. Si impadronì di un Boeing in volo tra Barcellona e Palma di Maiorca perché voleva rivedere la figlia affidata alla ex moglie. E una ventina di anni dopo uccise l'ex convivente di 27 anni. Libero da tempo, Porcati è stato trovato morto a 84 anni per cause naturali nella sua casa di Terni.