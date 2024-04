Diritto allo studio universitario, giornata nazionale 

La parità di genere al centro della Giornata nazionale del Diritto allo Studio Universitario in corso a Padova fino a domani. All’appuntamento di caratura nazionale, giunto ormai alla terza edizione e organizzato da Andisu, associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, sta partecipando anche l’Ersu di Cagliari.

«Queste giornate hanno soprattutto il grande merito di far conoscere le opportunità di supporto allo studio messe già in atto dagli enti per il Diritto allo studio come il nostro, presentando i servizi per le studentesse e gli studenti che senza Ersu non potrebbero permettersi di continuare gli studi», afferma il direttore generale dell’Ente, Raffaele Sundas, nella città veneta, insieme anche ai consiglieri d'amministrazione Federico Manca e Andrea Palmas.

Quest’anno il meeting è dedicato al tema della “Parità di genere quale presupposto fondamentale del Diritto allo Studio Universitario” e alla memoria di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa universitaria, che lo scorso novembre, poco prima della sua laurea, ha trovato la morte per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Un femminicidio che ha toccato profondamente il mondo universitario italiano, per questo l’Ente nazionale del diritto allo studio, da sempre attento e sensibile nei confronti dei bisogni dei ragazzi, ha deciso di dedicarle la terza edizione, dove interverranno anche la ministra dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini e il padre di Giulia, Gino Cecchettin.

RIPRODUZIONE RISERVATA