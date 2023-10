Diritto allo studio, ecco i contributi  

A Elmas si possono presentare le domande per i contributi per il diritto allo studio, per tre tipologie di sostegno: le borse di studio per l'anno scolastico 2022-2023, il buono libri per l'anno scolastico 2023-2024 e il rimborso per le spese di viaggio sostenute dagli studenti pendolari che nell'anno scolastico 2022-2023 abbiano frequentato la scuola secondaria superiore di secondo grado (compreso l’istituto tecnico agrario Duca degli Abruzzi) e hanno utilizzato mezzi di trasporto pubblico. Per i primi due rimborsi è richiesto un Isee inferiore o uguale a 14.650 euro e la scadenza per la presentazione delle domande è il 3 novembre. Per il terzo rimborso l’Isee richiesto dev’essere inferiore o uguale a 16mila euro e le domande vanno presentate entro il 10 novembre. Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito istituzionale del Comune di Elmas. (c. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA