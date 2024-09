Diritto alla vista Il punto a “Tg Salute” 

Il diritto alla vista. Così l’Organizzazione Mondiale della Sanità titolava circa venti anni fa una iniziativa globale volta a prevenire i problemi visivi. La vista è un elemento cruciale della crescita in epoca infantile e adolescenziale. Paola Piccinini, specialista in oculistica, sottolinea l’importanza del controllo degli occhi già nei più piccoli. Con milioni di bambini che trascorrono molte ore sugli schermi, il loro diritto alla vista sembra più che mai in pericolo. Con Simona De Francisci oggi al “Tg Salute”.