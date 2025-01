Diritto alla salute, il Terralbese prepara la lotta 

L’appuntamento è per il 25 gennaio alle 10, all’Istituto superiore di Terralba. Qui si ritroveranno quanti hanno a cuore le sorti della sanità nel convegno-dibattito promosso dal coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica e dalla Caritas. Titolo significativo: “La salute: un diritto per tutti? Sfide attuali, impegni per Il futuro”. Parteciperanno esperti e amministratori, ma si spera soprattutto nella presenza della presidente Alessandra Todde.

Al centro della discussione anche la drammatica situazione dell'assistenza sanitaria di base nel Terralbese, dove la soluzione degli Ascot, non riesce a incidere. «Questa soluzione – evidenzia il sindaco Sandro Pili – non è più in grado di sopperire alle esigenze dei cittadini giustamente esasperati». Ad aggravare ulteriormente la situazione il fatto che dal 31 dicembre non sono più al lavoro i due medici in pensione Marina Isoni di Terralba e Mimmo Licandro di Arborea». La Asl di Oristano ha fatto appello alla Regione affinché assicuri la continuità del servizio. «Stiamo assistendo a una vera tragedia – sottolinea Marina Isoni, in quiescenza ma rientrata in ambulatorio sino a fine 2024 – con 5000 terralbesi privi di medico». Il consigliere regionale Emanuele Cera non fa sconti. «Malgrado promesse e proclami – denuncia – la Regione non ha fatto nulla. Contestavano gli Ascot e li hanno confermati, avevano criticato i medici a gettone e sono ancora al loro posto. Insomma, siamo di fronte a un disimpegno totale – afferma Cera – e non sono stati certamente conseguenti alle promesse, i cittadini attendono di poter avere un servizio sanitario accettabile in un territorio come quello del Terralbese con una densità di popolazione che è la più alta della provincia. Le preoccupazioni sembrerebbero solo quelle di sostituire i direttori generali, cosa sbagliata che creerebbe ulteriori rallentamenti e problemi. L’unica cosa di buono che sono riusciti a fare, è stato l’ingaggio dei medici in pensione, ora però messi in discussione».

