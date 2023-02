Diritti umani, scambio culturale tra i giovani 

Uno scambio culturale trai i giovani dai 16 ai 22 anni per parlare dei diritti umani e di quanta strada c’è ancora da fare per renderli parte fondante della società. L’associazione culturale della biblioteca comunale di Arborea si prepara ad accogliere i ragazzi della Bulgaria che parteciperanno insieme ai coetanei della cittadina al progetto europeo di Erasmus + chiamato “Act for human rights”, in programma ad Arborea dal 3 al 10 marzo.

Una settimana per capire quanto i valori di uguaglianza e libertà siano percepiti dai ragazzi e dai loro Paesi di provenienza. «Si faranno workshop, giochi di ruolo, dibattiti, giochi di interazione per entrare in sintonia con l’altro e capire qual è la consapevolezza dei diritti che ha ciascuno, partendo dall’individuo, passando per la società, gli Stati, fino ad arrivare all’Europa», spiega Patrizia Martis, vicepresidente dell’associazione culturale della biblioteca. Sarà un’occasione per riscoprire i trattati che hanno reso fondamentali i diritti umani in Europa.

Ci sarà spazio anche per la storia del territorio, con un focus sulla Carta de Logu di Eleonora d’Arborea. Gli incontri saranno caratterizzati dal metodo di educazione informale, in cui tutti i ragazzi avranno il proprio spazio di discussione. Le attività si arricchiranno di escursioni nei luoghi più caratteristici di Arborea facendo una tappa anche a Oristano.

«Si punterà a fare attività all’aperto, è molto più efficace rispetto agli ambienti chiusi – sottolinea Martis – È importante far capire agli ospiti che paese è Arborea, la sua storia, la tipologia sociale, il livello di inclusione». È previsto un secondo scambio giovanile in Bulgaria.