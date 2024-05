“Diritti in piazza”, info-point delle Acli 

In occasione degli ottant’anni dell’associazione, le Acli regionali della Sardegna organizzano una nuova edizione della campagna informativa “Diritti in Piazza”, nata per informare ampie fasce della popolazione dei propri diritti e far conoscere i servizi che il sistema Acli mette a disposizione delle persone e delle famiglie.

L’appuntamento è per oggi, in piazza Emanuele Ravot, (piazza Costituzione) dove il gazebo delle Aclisarà presente dalle 9 alle 12.30.

«I cittadini spesso non riescono a vedere rispettati i propri diritti perché non li conoscono e non sanno in che modo devono agire per vederli riconosciuti», spiegano gli organizzatori. Il progetto mira ad informare sulle possibilità di usufruire sul sistema dei servizi e delle iniziative poste in essere dalle Acli a supporto delle diverse categorie di cittadini su: tutela della famiglia e dell’infanzia; tutela e sicurezza dei lavoratori, delle categorie economiche e dei consumatori; tutela dei diritti (delle minoranze, delle donne, dei migranti, ecc.); assistenza e supporto per il riconoscimento dei diritti.

Sino a giugno le Acli saranno presenti nelle piazze di 5 delle principali città dell’Isola. Forniranno informazioni e supporto ai cittadini, sulla tutela dei diritti, ma anche sulle numerose iniziative sociali promosse gratuitamente dalle Associazioni cristiane lavoratori italiani finalizzate a promuovere l’integrazione sociale delle categorie svantaggiate, attività di supporto e di tutela come lo sportello salute e il punto famiglia, le attività per l’invecchiamento attivo e il supporto ai giovani e alle figure in cerca di lavoro.

Saranno presenti gli operatori sistema Acli, Caf e Patronato che forniranno informazioni e distribuiranno materiale informativo e consulenze gratuite.

