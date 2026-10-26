Diritti e inclusione, la città punta sui giovani 

L’educazione sessuo-affettiva nelle scuole sarà al centro delle iniziative del 2027 contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Un impegno che coinvolgerà anche Cagliari, entrata da poche settimane nella rete nazionale RE.A.DY, che riunisce le pubbliche amministrazioni impegnate nella promozione dei diritti e delle pari opportunità.

A rappresentare il Comune all’incontro annuale della rete, ospitato nei giorni scorsi a Torino, è stata l’assessora alle Pari opportunità Giulia Andreozzi. Due giornate di confronto tra amministratori provenienti da tutta Italia per condividere esperienze, individuare strategie comuni e programmare le prossime iniziative. «Partecipare all’incontro ci ha dato l’opportunità di confrontarci con numerose altre realtà locali impegnate su fronti comuni», spiega Andreozzi. «Occasioni come questa ci consentono di definire politiche pubbliche sempre più efficaci e di valorizzare oltre i confini regionali il lavoro che le associazioni cagliaritane portano avanti da anni con il sostegno del Comune».

L’adesione alla rete, formalizzata con la sottoscrizione della Carta di intenti, rafforza un percorso già avviato dall’amministrazione sul fronte dell’inclusione e del contrasto alle discriminazioni.

Durante l’appuntamento torinese è stata individuata anche l’azione comune per il 17 maggio 2027, Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia: iniziative di educazione sessuo-affettiva nelle scuole, accompagnate da eventi pubblici di sensibilizzazione. Tra i temi affrontati anche il rapporto tra intelligenza artificiale e inclusione.

«Le istituzioni devono essere le prime a tutelare e sostenere una cultura del rispetto e della valorizzazione delle diversità», conclude Andreozzi. «Il confronto tra amministrazioni è uno strumento prezioso per trasformare questi principi in azioni concrete».

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