«Diritti dei migranti a rischio in Italia» 

«Questa sentenza non aiuta». Il ministro dell'Immigrazione olandese Erik van der Burg vede scuro e c'è da capirlo. Il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ha infatti stabilito che i richiedenti asilo non possono essere rimandati in Italia - come il governo olandese vorrebbe invece fare in base alle regole del trattato di Dublino - poiché i loro diritti di base, «non sarebbero garantiti» e rischierebbero di «vivere per strada». Un giudizio certo non lusinghiero per Roma ma che, nei fatti, stronca la strategia dell'esecutivo di Mark Rutte di rispondere ai movimenti secondari, ovvero i migranti in arrivo dai Paesi di primo ingresso come l'Italia.

Pressione da governare

Intanto, si avviano a superare quota 40mila i migranti sbarcati in Italia nel 2023, quattro volte più dello stesso periodo del 2022. Il sistema d'accoglienza - 130mila ospiti - è sotto forte pressione e il Viminale cerca soluzioni per non farsi travolgere dai flussi che sembrano inarrestabili, specie dalla Tunisia. Gli scenari che indicano fino a 3-400mila arrivi a fine anno preoccupano.

Il primo confronto

Oggi ci sarà il primo confronto faccia a faccia tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i governatori delle cinque regioni che non hanno sottoscritto lo stato di emergenza (Puglia, Campania, Toscana, Emilia Romagna e Valle d'Aosta). Intanto, i cadaveri di due donne sono stati recuperati da una motovedetta della guardia costiera in acque sar italiane. Mentre l'Oim parla di 55 annegati ieri al largo della Libia.

Il precedente

Non è la prima volta, va detto, che il Consiglio di Stato si esprime in questo modo: in precedenza il tribunale aveva stabilito che i rifugiati non possono essere rimpatriati in Croazia, Grecia e Malta per ragioni simili. «Ma l'Italia è un Paese importante e molte persone arrivano da lì», si è lamentato van der Burg. L'Olanda, infatti, nel quadro europeo si batte da tempo per il rispetto del trattato di Dublino come base per «ristabilire la fiducia» tra i Paesi di primo ingresso, che devono registrare gli arrivi, e quelli destinatari dei cosiddetti movimenti secondari, ovvero chi si muove all'interno dell'Ue per raggiungere parenti, amici o anche solo condizioni di vita migliori. Proprio per contrastare il fenomeno la Francia ha deciso, dal canto suo, di schierare al confine con l'Italia, a partire dalla prossima settimana, 150 agenti supplementari.

Un dossier incompiuto

Il dossier migratorio si conferma sempre di più la grande incompiuta dell'Europa, che tra legittimi distinguo e miopi egoismi rischia, anche in questa legislatura, di non portare a termine la tanto decantata riforma olistica delle regole sulle gestione delle frontiere comuni, dei rimpatri e delle quote di ricollocamenti. Le destre hanno presentato all'Eurocamera una coalizione per «dichiarare guerra aperta al Patto Ue migrazione e asilo», annunciata da un gruppo di eurodeputati di Ecr e Id, del quale tuttavia non fanno parte né Lega né FdI (segnale eloquente). Il gruppo ha annunciato la sua battaglia affinché venga modificato il testo licenziato dall'Eurocamera, eliminando in particolare la menzione ai «ricollocamenti obbligatori».

