Diritti dei disabili, patto tra Comune e Anmic 

Comune e Anmic - l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili - fanno rete per supportare e tutelare i cittadini con disabilità e le loro famiglie che risiedono in città.

Ieri la firma del protocollo d’intesa nell’ex Convento dei Cappuccini, con il sindaco Graziano Milia e Fabrizio Rodin in qualità di delegato dell’associazione. Un accordo che di fatto permetterà di incentivare l’attività di informazione, orientamento e consulenza per l’accesso a benefici comunali regionali e statali a favore di persone con disabilità. Inoltre, gli stessi disabili e le loro famiglie verranno supportati nell’esercizio e nella difesa dei propri diritti.

In particolare s’intende ampliare la possibilità di presentazione telematica delle varie istanze, verranno promosse attività di informazione e orientamento per l’accesso a servizi e benefici, saranno potenziate quelle di consulenza e di socializzazione. «Mettiamo un altro mattoncino per la costruzione di una Quartu a misura di cittadino, pronta ad accogliere e ad abbattere le barriere. Per questo voglio ringraziare l’Anmic che porta in città la propria competenza e professionalità», il commento del sindaco Milia. «Un passo in avanti verso il “pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali”, principio fondamentale della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità».

