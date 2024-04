Diritti dei detenuti, Gianni Loy è il nuovo garante 

Gianni Loy è il nuovo Garante dei diritti dei detenuti della Città metropolitana.

L’autorità indipendente che vigila sul rispetto dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stata designata con decreto del sindaco metropolitano Paolo Truzzu dopo le dimissioni dell’avvocato Francesco Caput.

Loy, 77 anni, è stato professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Cagliari, dove ha diretto anche il Master in relazioni industriali, ed è stato consigliere comunale e, nel 2006, candidato alle primarie del centrosinistra per la scelta del sindaco . È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, tra cui diversi saggi dedicati alla protezione delle categorie deboli del mercato del lavoro e al loro reinserimento. Tra questi, pubblicazioni sul diritto al lavoro dei detenuti, inclusa la voce “lavoro dei detenuti” dell’Enciclopedia Treccani. Vanta inoltre collaborazioni con l’Istituto di rieducazione minorile di Cagliari, con il Servizio di assistenza sociale del Tribunale dei Minori, e ha insegnato nel carcere minorile di Quartucciu.

«Purtroppo, dopo tanto tempo dalle intense esperienze giovanili, vedo riacutizzarsi i problemi di sempre: sovraffollamento, carenze di organico, lo stillicidio di suicidi, sia tra i detenuti che tra la polizia penitenziaria», commenta. «Occorrerà ricordare, a tutti, che i detenuti vengono privati della libertà di movimento ma non dei diritti fondamentali della persona riconosciuti, a tutti, dalla Costituzione, come il diritto alla salute, il diritto al lavoro, la dignità personale», afferma Loy. «Ringrazio il sindaco metropolitano Paolo Truzzu per la fiducia che mi ha accordato».

RIPRODUZIONE RISERVATA