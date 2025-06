Diritti dei bambini: incontro con la Garante  

Un confronto aperto e prezioso interamente incentrato sui diritti dei bambini e delle bambine. È quello che prevede, mercoledì 4 giugno, l’evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale per parlare di diritti e partecipazione in compagnia di un ospite d’onore: la Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Carla Puligheddu. Nei locali della nuova palestra comunale Roberto Frongia, la Garante approfondirà il significato dell’articolo 12 della Convenzione Onu sui diritti per l’infanzia (“garantire al fanciullo, capace di discernimento, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su qualsiasi questione che lo interessa”).

Nel corso dell’incontro, che sarà moderato dalla pedagogista Anna Gioi, anche la presentazione da parte della Garante della Consulta Ga.I.A (organo nato per promuovere la partecipazione attiva di ragazzi e ragazze alle scelte), e del progetto “Chiara” (iniziativa contro le violazioni sul diritto alla vita e per la tutela dei minori più fragili). Il programma prevede i saluti da parte della sindaca Debora Porrà, gli interventi dell’assessora alla Cultura Sara Cambula e della dirigente scolastica Marta Putzulu. (s. f.)

