Diritti d'imbarco arretrati ai comuni aeroportuali: arrivano 442mila euro 

Giornata che la sindaca Maria Laurà Orrù definisce «storica per Elmas»: una sentenza ha riconosciuto il diritto di 17 Comuni aeroportuali a ricevere l’addizionale sui diritti d’imbarco relativa al triennio 2005-07. A Elmas, che ospita il più grande aeroporto dell’Isola, sono stati destinati dal Governo 443mila euro. Una cifra che rappresenta non solo un ristoro economico, ma soprattutto un segnale di giustizia e di riconoscimento del ruolo e delle esigenze dei Comuni aeroportuali, che da sempre convivono con oneri, pressioni e necessità legate alla presenza degli scali nei propri territori.

L’importante vittoria legale è stata possibile grazie all’impegno delle amministrazioni che si sono succedute e alla perseveranza dell’Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani. Soddisfatta la sindaca Orrù: «Si tratta di una vittoria storica per la nostra comunità. È il frutto di un lavoro corale, portato avanti nel tempo con determinazione e spirito di squadra. Ringrazio tutte le amministrazioni che hanno sostenuto questo percorso, i legali che ci hanno accompagnato e soprattutto l’Ancai per l’incessante attività di tutela dei nostri diritti e dei comuni aeroportuali che fanno parte dell'associazione. Il riconoscimento di 442.896 euro rappresenta una boccata d’ossigeno importante per le casse del Comune, ma soprattutto la conferma che l’impegno per la giustizia e la legalità porta risultati concreti». Il Comune ha già incassato le somme riconosciute e valuterà le modalità più efficaci per reinvestirle nell’interesse collettivo.

