Dirigenze soppresse, docenti a rischio 

Non è solo una questione di campanile. La razionalizzazione prevista dal Piano di dimensionamento scolastico, che in provincia comporterà il taglio di 3 dirigenze a partire da settembre, rischia di avere conseguenze anche sul piano didattico. Ne è convinta la Gilda degli insegnanti che evidenzia come la soppressione degli istituti comprensivi 2 e 3 di Oristano e di quello di Abbasanta abbia già sortito i primi contraccolpi. «Il Provveditorato ha pubblicato l’elenco dei direttori del servizio amministrativo che perderanno il posto nei tre istituti e dovranno essere trasferiti» osserva Pino Ciulu. Inoltre gli insegnanti titolari negli stessi istituti sono stati assegnati d’ufficio alle sedi “sopravvissute”. Vale a dire che il personale di Abbasanta è stato assegnato a Ghilarza, quello di via Bellini al comprensivo 1 e quello di via Amsicora all’istituto Leonardo Alagon. «Vedremo ora se ci saranno conseguenze negative sul restante organico, con soppressione di classi e riduzione del corpo docente», conclude. Per avere un quadro più chiaro occorrerà attendere la scadenza delle domande di trasferimento. Sui tagli alle due dirigenze cittadine, approvati dall’Ufficio scolastico regionale, ha annunciato ricorso al Tar il sindaco Massimiliano Sanna. ( m.g. )

