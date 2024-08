Dirigenti scolastici, le nomine 

Tante nuove nomine tra i dirigenti scolastici del Medio Campidano. Maria Rita Aru lascerà il liceo Piga di Villacidro e guiderà l’istituto superiore Marconi-Lussu di San Gavino. Sebastian Ruggero sarà il preside del nuovo istituto comprensivo, che raggruppa le scuole di Arbus, Pabillonis e Gonnosfanadiga, mentre Annalisa Piccioni sarà la dirigente del nuovo istituto comprensivo di Guspini. Romina di Nardi lascia la reggenza del comprensivo di Gonnosfanadiga e guiderà il Vignarelli di Sanluri a cui si aggiunge l’alberghiero di Villamar.

Mariella Vacca è la nuova dirigente del liceo classico linguistico di Villacidro, mentre al Buonarotti di Guspini guidato da Mauro Canu, oltre al tecnico di Serramanna, si aggiungeranno l’istituto Volta di Guspini, l’agrario di Villacidro e l’alberghiero di Arbus. I due istituti comprensivi di Villacidro sono ora accorpati e saranno sotto la guida di Marinella Giorri, mentre la reggenza dell’istituto comprensivo di Samassi e Serramanna andrà alla dirigente Susanna Onnis, già presidente del comprensivo Eleonora d’Arborea. Il comprensivo di Sanluri e Serrenti sarà ancora guidato da Cinzia Fenu, quello di Villamar da Roberto Scema. La preside uscente della Loru di Villacidro Gabriella Aru andrà a Guasila. È critico sugli accorpamenti il sindacalista della Flc Cgil Gianni Spiga: «Le scuole riunite all’ultimo momento non sono preparate ai cambiamenti neppure con i locali e con la logistica. A Villacidro l’edificio delle medie della Loru di via Grazia Deledda è in ristrutturazione e non si sa ancora dove andranno gli studenti delle medie. In più i Comuni hanno subito un taglio dei fondi per le scuole e si trovano in grossa difficoltà». ( g. pit. )

