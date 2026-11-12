Non ci fu nessuna minaccia né il dirigente dell’Asl, Francescangelo Putzolu, venne strattonato dal sindacalista Mauro Antonello Pintore. Per questo il Tribunale di Nuoro ha assolto «per non aver commesso il fatto». Pintore, infermiere e sindacalista del NurSind era accusato di violenza a pubblico ufficiale nei confronti dell’ex responsabile del servizio Igiene della Asl di Nuoro. i fatti sarebbero avvenuti durante un colloquio tra Pintore e Putzolu, nato da una contestazione sulla valutazione professionale dell’infermiere. Pintore aveva chiesto un contraddittorio, sostenendo che il giudizio penalizzasse la sua attività sindacale e le assenze legate all’incarico. La collega Graziella Salis aveva raccontato di essere intervenuta dopo aver sentito Putzolu chiedere aiuto. Entrata nell’ufficio, il medico le avrebbe riferito di essere stato spintonato e minacciato da Pintore. Ma nel corso del processo, la difesa (con l’avvocato Gian Cristian Melis) ha evidenziato diverse incongruenze. Salis non avrebbe assistito direttamente all’intero colloquio e un altro dipendente dell’Asl, Piero Efisio Demurtas, presente nell’andito, aveva dichiarato di non aver sentito urla. Anche i due agenti intervenuti quel giorno non avevano riferito di aver accompagnato Pintore fuori dall’ufficio. L’accusa aveva sollecitato la condanna.

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