Dirigente sportivo  accorre dal campo per un suicidio 

Doveva essere un pomeriggio di sport, invece l’attesissimo derby di Eccellenza fra il Castiadas e il Villasimius non è stato giocato: pochi minuti prima dell’inizio della gara è arrivata sul campo la terribile notizia della morte di un giovane, che si è tolto la vita nel cortile di una casa a una decina di metri di distanza dal campo sportivo. Grande, alle urla della moglie dell’uomo, è stata la mobilitazione: un dirigente sportivo si è anche avvicinato alla casa con un defibrillatore. È anche arrivato l’elisoccorso: tutto, purtroppo, inutile. Il presidente del Castiadas Mauro Vargiolu ha subito detto che non si sarebbe giocato per rispetto della vittima e della famiglia: «Non non ci sono le condizioni». Sugli spalti anche il presidente della Figc Gianni Cadoni: «Lo sport – ha detto – significa anche rispetto. Impossibile giocare con la tragedia che si viveva a pochi metri dal campo». Tutti d’accordo: dirigenti, giocatori, terna arbitrale e spettatori. La gara si giocherà oggi alle 16.

