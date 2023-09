Dirigente nel mirino degli attentatori  

È quasi certamente di origine dolosa l’incendio che all’alba di ieri ha distrutto due auto, danneggiane una terza, incenerendo anche una moto e causando ingenti danni a una palazzina in piazza Belgio, nel cuore di Genneruxi. Gli inquilini dell’edificio, terrorizzati dal fumo e sentite alcune esplosioni, si sono precipitati in strada, potendo rientrare nelle loro abitazioni solo dopo parecchie ore. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

L’attentato all’alba

La Fiat Punto da cui è partito il rogo è di proprietà del dirigente del servizio Tributi del Comune, Giovanni Battista Ena, che ieri mattina è stato subito sentito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura. Sul suo tavolo ci sono alcuni fascicoli ritenuti “pesanti”, legati alle cartelle esattoriali che l’Ente ha mandato in questi ultimi mesi a privati e aziende. Ora gli investigatori della Squadra Mobile guidati dal dirigente Fabrizio Mustaro stanno lavorando per cercare di capire gli eventuali mandanti dell’attentato. Nel frattempo gli esperti dei vigili del fuoco non hanno ancora ufficializzato l’origine dolosa del rogo, ma una testimone avrebbe visto il cancello automatico chiudersi quando già si sentiva l’odore acre del fumo e una persona allontanarsi. «Trovo inverosimile che possa essersi trattato di autocombustione», commenta Ena, ancora scosso, «un’auto nuova parcheggiata da 48 ore non prende fuoco da sola. Sul mio tavolo in ufficio ci sono delle pratiche pesanti, diciamo così. Quindi sì, se fosse doloso, ritengo l'incendio collegato alla mia attività in Comune. Ora ho paura anche per me e per i miei familiari».

Parlano i testimoni

«Abbiamo sentito delle forti esplosioni e siamo corsi subito in strada», racconta Aldo Vacca, 86 anni, geometra in pensione che vive nell’appartamento al primo piano, proprio sopra al punto dove sono divampate le fiamme. «Ho temuto per l’agibilità della palazzina», racconta il testimone, «ma poi alla fine, controllato tutto, i vigili del fuoco ci hanno fatto rientrare. Nel mio appartamento ci sono molti danni. Ma per fortuna nessuno si è fatto male». A dare l’allarme, poco dopo le 6 del mattino, è stata un’inquilina dell’ultimo piano. «Ci siamo spaventati», prosegue l’anziano geometra, «tra le auto danneggiate c’è anche quella di mia figlia». Uno degli abitanti della palazzina ha cercato di spegnere l’incendio con un estintore, ma le fiamme avevano già avvolto la Fiat Punto, arrivando sino al solaio.

Ingenti i danni

I danni più rilevanti sono proprio quelli che hanno interessato l’intonaco del piano pilotis, in parte crollato. Annerite dalla fuliggine sia la facciata del palazzo che alcune stanze degli appartamenti al primo e al secondo piano. Nessun problema di agibilità strutturale, ma da una prima stima, ancora sommaria, l’intervento di ripristino potrebbe costare svariate decine di migliaia di euro. Distrutta completamente sia la Fiat Punto del dirigente comunale che l’auto parcheggiata accanto, di proprietà della vedova di Felice Salis, per tutti Cicci, il campione di hockey dell’Amsicora scomparso due anni fa all’età di 83 anni. Era stato uno dei titolari alle Olimpiadi di Roma del 1960.

Le fiamme domate

A domare l’incendio ci hanno pensato le squadre dei vigili del fuoco partite dalla caserma di viale Marconi: i pompieri hanno affrontato le altissime temperature e poi sono entrati nell’edificio con i respiratori, così da accertare che non ci fossero lesioni che inficiassero la stabilità. Sul posto anche un’ambulanza del 118, ma poi alla fine nessuno ha avuto bisogno di essere portato in ospedale. Nel frattempo la polizia ha avviato gli accertamenti e sono intervenuti anche gli specialisti della Scientifica. Ma sulle indagini vige il riserbo più assoluto: sono già stati sentiti sia il dirigente comunale che altri testimoni, tra i quali la donna che avrebbe visto movimenti sospetti.

