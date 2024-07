Dirigente della Municipale: tutto da rifare 

Il Comune non ha giustificato il perché abbia bandito il concorso per dirigente della Polizia Locale al posto dello scorrimento della graduatoria di un’altra amministrazione, quella di Olbia, con un candidato interno che avrebbe potuto ricoprire quel ruolo. E così il Tar ha annullato il procedimento già avviato per l’assunzione di un nuovo dirigente alla Municipale, accogliendo il ricorso di Davide Ullasci, attualmente al comando della Polizia Locale di Iglesias e in passato braccio destro dell’ex comandante della Municipale di Cagliari, Guido Calzia. Ora, con il concorso – indetto dalla precedente amministrazione sotto la guida del sindaco Paolo Truzzu – annullato, spetterà al nuovo primo cittadino, Massimo Zedda, risolvere questa situazione.

A disposizione

Ullasci (assisito dai legali Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri) preferisce non entrare in merito alla decisione presa dal Tribunale. Ma spiega: «Ho sempre fatto il mio lavoro con dedizione, professionalità ed entusiasmo e continuerò a farlo. Non nascondo che sarei onorato se mi venisse chiesto di mettermi a disposizione della città in cui sono cresciuto, ma rispetto e rispetterò le scelte che verranno prese dal sindaco Massimo Zedda per il quale nutro profonda stima».

La decisione

Secondo la seconda sezione del Tar Sardegna (sentenza del 23 luglio), il provvedimento del Comune di Cagliari, che ha portato a indire il concorso per dirigente amministrativo al corpo di Polizia Locale, è risultato carente. Non c’è stata, secondo i giudici, una valida motivazione in ordine ai motivi di fatto e di diritto che hanno spinto la precedente amministrazione a scegliere di bandire un concorso pubblico, nonostante l'adozione di un regolamento che stabilisce – in via prioritaria e se non ci sono motivazioni valide per la scelta del concorso – lo scorrimento di graduatorie valide e efficaci di altre amministrazioni. E il Comune effettivamente ha utilizzato, per tutte le altre figure richieste, altre graduatorie o le mobilità tra enti per ricoprire profili mancanti (anche dirigenziali): tranne per la nomina del nuovo dirigente della Polizia Locale. Così è stato indetto il concorso e da un anno e tre mesi il Comune è senza un comandante della Municipale, con la nomina di un dirigente “ad interim”. Ora con il concorso annullato, l’amministrazione Zedda dovrà decidere cosa fare.

