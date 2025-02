Direttore del museo, ricorso al Tar 

Un polverone sollevato dalla nomina del direttore dell’Antiquarium Arborense, avvenuta poco più di due settimane fa. Fra ricorso al Tar e istanze di accesso agli atti sulla selezione per l’incarico del museo civico. Intanto il Comune sostiene la necessità di dare corso alla nomina dell’archeologo Massimiliano Secci. «Non possiamo permetterci di aspettare ancora» spiega l’assessore alla Cultura Luca Faedda.

Le polemiche

Dopo il deposito del ricorso al Tar di una candidata esclusa dalla selezione, il Comune si costituirà in giudizio con l’avvocata Gianna Caccavale entro venerdì 14. La stessa aspirante (assistita dall’avvocato Roberto Murgia) aveva già chiesto ai giudici del Tribunale amministrativo un decreto cautelare d’urgenza per bloccare la nomina del direttore; istanza negata con fissazione dell’udienza per il 19 febbraio. In quella data i giudici decideranno se accogliere la richiesta e quindi riammettere la candidata alle prove oppure negare la sospensiva. Nel frattempo gli uffici comunali sono al lavoro per verificare se il direttore appena nominato abbia tutte le carte in regola. «Terminato questo passaggio, abbiamo necessità di avere l’operatività della nuova guida» spiega l’assessore Faedda. «A maggior ragione tenendo conto che il 30 marzo il cantiere in corso nella struttura chiuderà: avremo bisogno del nuovo direttore che dovrà seguire tutto l’allestimento».

La nomina

Risale al 21 gennaio scorso: l’archeologo Secci, in sostituzione del collega Raimondo Zucca che ha guidato il museo per decenni, aveva ottenuto il punteggio più alto nella selezione pubblica bandita dal Comune a settembre 2024: la commissione giudicatrice gli ha assegnato 19 punti per il progetto presentato e altri 8,5 punti per la valutazione dei titoli. Un totale di 27,5 punti che gli ha permesso di superare gli altri cinque aspiranti (tre domande erano state escluse). L’incarico durerà tre anni. Qualche giorno fa i primi dissensi, con la richiesta di accesso agli atti sulla selezione per questo incarico, appunto e il ricorso al Tar. Quattro le istanze presentate e sulle quali la dirigente del settore Programmazione Maria Rimedia Chergia ha spiegato che il Comune ha attivato la procedura a norma di legge per consentire l’integrazione della richiesta da parte di chi l’ha formulata in maniera incompleta. Una precisazione arrivata dopo l’interrogazione del consigliere di minoranza Francesco Federico che chiedeva chiarimenti sul presunto diniego da parte della stessa dirigente.

